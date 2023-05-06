Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. Он сообщил, что мобилизация в России сейчас на таком уровне, что во время телефонной записи к врачу сначала предлагают стать добровольцем и узнать больше о мобилизации, а только потом предлагают записаться на прием.

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Олевский отметил, что трупы, которые на видеообращениях показывает Пригожин – это его политический капитал.

Пригожин питается трупами. Он не защищает своих солдат, чтобы те не превратились в мертвых. Он трупороб, использующий их для достижения политических целей,

– добавил говорящий.

Несмотря на все, авторитет Пригожина растет

Министерство обороны в России занимается тем самым, разница лишь в том, что Пригожин, превращая живых в мертвых в этой войне, хотя бы делает вид, что выражает им должное уважение, рассказал журналист. Именно этот его шаг пользуется бешеной популярностью.

Олевский убежден, если бы в России проводили честные опросы, то они показали бы, как стремительно растет политический вес Пригожина в обществе.

Обратить внимание хотя бы на то, как он говорит, медленно, с паузами, "словно Ленина на броневике".

Это, кстати, тоже хороший риторический прием – как он общается с людьми. А его всеми силами пытаются уменьшить, не делать из него самого известного военного,

– прокомментировал оппозиционер.

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В выигрыше на фоне минобороны

Однако есть немаловажная деталь, отметил Олевский. Когда нужно было "отмазать" сына Дмитрия Пескова, обратились именно к Пригожину. Песков понимал, что только Пригожин может сохранить жизнь его сына, даже если тот пойдет воевать, к тому же для любого россиянина очень почетно, что его сын служил в ПВК, а не был мобилизован министерством обороны.

Россияне прекрасно понимают, в каком состоянии находится министерство обороны и как оно снаряжает своих мобилизованных. Потому люди внутри России и поддерживают Пригожина, ведь за Шойгу не может быть не стыдно.

Это тот момент, что Пригожин становится представителем единой боеспособной не стыдной части российской армии для страны, которую милитаризуют и мобилизуют изнутри.

– подчеркнул журналист.

Путин будет сопротивляться

Такая ситуация может добавить проблемы Владимиру Путину. Ведь сейчас он выращивает себе замену, акцентировал Олевский, которая готова, если не на деле, то хотя бы на словах прямо сейчас его заменить. Но Путин никогда не разрешал вырасти тому, кто более-менее может с ним конкурировать.

А Пригожин, думаю, в глазах многих людей это может. И то, что он руку протянул именно зекам, как говорится, "от суммы и от тюрьмы", то есть в России любой человек себя ассоциирует с человеком, который мог бы оказаться в тюрьме,

– добавил спикер.

Есть одно, но, как показывает история, особенно путинская история в России, что с такими людьми может случиться что-то неприятное. Если с Пригожиным до 10 мая по воле Путина ничего не произойдет, то после с Путиным может что-нибудь произойти по воле Пригожина, резюмировал Олевский.

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