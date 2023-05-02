Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, российское командование использует вагнеровцев, как пушечное мясо, и это очень беспокоит их руководителя Пригожина.

Смотрите также В ВСУ объяснили, что кроется за угрозами Пригожина вывести ППК "Вагнера" из Украины

Пригожин хочет сохранить свое влияние

Именно поэтому он прибегает к разнообразным скандальным заявлениям. Недавно Пригожин в письме министру обороны России Сергею Шойгу заявил, что отсутствие боеприпасов на фоне наступления ВСУ может иметь катастрофические для его наемников последствия.

По словам Жданова, этими заявлениями Пригожин преследует две цели. Первая, это сохранить хотя бы часть личного состава ЧВК "Вагнера". Вторая – этими заявлениями он пытается набрать хоть какой-то политический вес.

"Вокруг Путина формируются разные фракции, которые борются за место под солнцем. Путем этого противостояния вокруг Путина, заявления таких людей, как Пригожин, доносятся до Путина и пользуется этим, чтобы подколоть какую-то противоположную сторону в своем окружении", – отметил Жданов.

Он добавил, что ранее этим занимался диктатор Чечни Рамзан Кадыров, но затем полностью исчез с телеэкранов и перестал комментировать войну. В медиа его заменил Пригожин, но его впоследствии ждет такое же участие.

Скандальные заявления Пригожина