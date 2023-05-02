Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, російське командування використовує вагнерівців, як гарматне м’ясо, що дуже непокоїть їхнього керівника Пригожина.

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Пригожин хоче зберегти свій вплив

Саме тому, він вдається до різноманітних контроверсійних заяв. Нещодавно Пригожин в листі до міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу заявив, що відсутність боєприпасів на тлі наступу ЗСУ може мати катастрофічні для його найманців наслідки.

За словами Жданова, цими заявами Пригожин переслідує дві цілі. Перша, це зберегти хоча б частину особового складу ПВК "Вагнера". Друга – цими заявами він намагається набрати бодай якусь політичну вагу.

"Навколо Путіна формуються різні фракції, які борються за місце під сонцем. Шляхом цього протистояння навколо Путіна, заяви таких людей, як Пригожин, доносяться до Путіна і він користується цим, щоб підколоти якусь протилежну сторону у своєму оточенні", – зазначив Жданов.

Він додав, що раніше цим займався диктатор Чечні Рамзан Кадиров, але потім він повністю зник з телеекранів та перестав коментувати війну. У медіа його замінив Пригожин, але його згодом чекає така сама участь.

Скандальні заяви Пригожина