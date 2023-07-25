Может ли "Вагнер" совершить переворот в Беларуси: оппозиционер оценил риски

Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Белорусский диктатор заявил, что вагнеровцы якобы хотят пойти на Польшу. Но наемники могут совершить переворот в самой Беларуси.

Об этом 24 Каналу заявил белорусский оппозиционер Сергей Бульба. Он отметил, что хуже всего то, что вагнеровцы начали двигаться в самой Беларуси, и это может быть кому-то выгодно.

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Едва ли не "герои"

Инструкторы вагнеровцев учат белорусов управлять дронами, как ими обороняться, а также тактике городского боя. Речь также об обучении снайперов и гранатометчиков подразделений не только минобороны Беларуси, но и министерства внутренних дел.

"Кто-то конкретно лоббирует. В Беларуси выросла эта горизонтальная схема между вагнеровцами и белорусскими силовиками", – отметил белорусский оппозиционер.

Бойцов ЧВК "Вагнера" белорусские военные воспринимают чуть ли не как "героев" и с "уважением". В этом большая опасность, считает Бульба. Ведь вагнеровцы, когда совершали переворот в Центральноафриканской республике, начинали с того же. Фактически изнутри они взяли силовые структуры страны под свой контроль.

Чтобы у нас не произошло такое же,

– подчеркнул Сергей Бульба.

Финансирование таки есть

Кажется, что с одной стороны белорусский диктатор приезжал в Москву, чтобы просить деньги на содержание ЧВК "Вагнера" у Владимира Путина.

Согласно информации телеграмм-чатов, где есть семьи наемников, зарплата бойцов в Беларуси составляет 150 тысяч рублей. То есть кто-то взял на себя оплату. Вероятно, вагнеровцев в Беларуси может финансировать именно Россия.

"Если это Россия, то значит, что у России есть прямой интерес и они видят применение вагнеровцев. Как Лукашенко этого не понимает, что они могут совершить переворот у него", – отметил Бульба.

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Часто говорят, что Беларусь уже оккупирована и выполняет то, что нужно России. В 2020 году, из-за массовых протестов в Беларуси, связанных с фальсификацией президентских выборов, белорусов, которые были готовы сопротивляться, вытеснили из страны или посадили. Однако там еще остались люди, которые не согласны с режимом Лукашенко. Вероятно, вагнеровцев и будут использовать для контроля за транзитом власти белорусского диктатора по российским сценариям.

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