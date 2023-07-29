Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он отметил, что Польша перекидывает свои войска к границе с Беларусью. Отметим, что по словам министра внутренних дел Польши, также границы с Беларусью может закрыть и Латвия.
К теме Путин не верит, что 5 статья НАТО работает: способен ли он ударить по Польше
Армии будет больше
Кроме того, страна увеличивает свою армию почти вдвое. В настоящее время в польском войске 172 тысячи военных. Однако планируют изменить законодательство, поэтому польская армия будет более чем в 300 тысяч.
"Количество дивизий увеличится с 3 до 6 в составе. У них дивизии есть, но они отдельные. Остальное у них – бригадно-батальонная структура Вооруженных сил", – рассказал Жданов.
Почему Польша и Литва могут закрыть границы с Беларусью: смотрите видео
Польша готовит оборону
Страна формирует военно-инженерный батальон, который будет, по мнению военного эксперта, находиться около Сувалкского коридора. Он объединяет территорию Литвы с Польшей и другими странами Североатлантического альянса. Также этот коридор разделяет Калининградскую область России и Беларусь.
В инженерном плане превращать границу в районе этого коридора в рубеж обороны и готовить там эту оборону для расположения польского войска,
– отметил Олег Жданов.
ЧВК "Вагнера" в Беларуси: какая угроза для Польши
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что наемники двигаются из Беларуси в сторону Сувалкского коридора. Туда двинулись более 100 вагнеровцев. Это, считает польский премьер, шаг к дальнейшей гибридной атаке на территорию Польши.
- Ранее Александр Лукашенко заявлял, что вагнеровцы его "напрягают". Мол, хотят пойти на "экскурсию" в Польшу.
- Тем временем, Украина предупредила страны НАТО, что страна-агрессор намеренно разместила наемников в Беларуси. Кремль может начать гибридную войну против стран Североатлантического альянса.