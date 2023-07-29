Про це у своєму стрімі розказав військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він зауважив, що Польща перекидає свої війська до кордону з Білоруссю. Зазначимо, що за словами міністра внутрішніх справ Польщі, також кордони з Білоруссю може закрити й Латвія.
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Армії буде більше
Окрім того, країна збільшує свою армію – майже вдвічі. Нині у польському війську 172 тисячі військових. Однак планують змінити законодавство, тож польська армія буде у понад 300 тисяч.
"Кількість дивізій збільшиться з 3 до 6 у складі. У них дивізії є, але вони окремі. Інше у них – бригадно-батальйонна структура Збройних сил", – розповів Жданов.
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Польща готує оборону
Країна формує військово-інженерний батальйон, який буде, на думку військового експерта, перебувати біля Сувальського коридору. Він з'єднує територію Литви з Польщею та іншими країнами Альянсу. Також цей коридор відокремлює Калінінградську область Росії та Білорусь.
В інженерному плані перетворювати кордон в районі цього коридору в рубіж оборони та готувати там цю оборону для розташування польського війська,
– зауважив Олег Жданов.
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- Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що найманці рухаються з Білорусі у бік Сувальського коридору. Туди рушили понад 100 вагнерівців. Це, вважає польський прем'єр, крок до подальшої гібридної атаки на територію Польщі.
- Раніше Алєксандр Лукашенко заявляв, що вагнерівці його "напрягають". Мовляв, хочуть піти на "екскурсію" до Польщі.
- Тим часом Україна попередила країни НАТО, що країна-агресорка навмисно розмістила найманців у Білорусі. Кремль може розпочати гібридну війну проти країн Альянсу.