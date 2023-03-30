"Вагнер" заканчивается, – Жданов сказал, кто пытается усилить врага в Бахмуте

Ситуация в Бахмуте остается тяжелой, враг не прекращает штурм города. Подразделения наемников из группы "Вагнера" усиливаются регулярными войсками русской армии.

Об этом в своем стриме заявил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он добавил, что Вооруженные Силы Украины контролируют западную часть города.

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Продолжаются бои в самом городе

По его словам, ситуация у города и в окрестностях остается тяжелой. Российские войска пытались подойти к городу сначала с южной стороны, где потерпели поражение от наших военных и отступили, а впоследствии с северной, где у них тоже ничего не вышло.

"По состоянию на сегодняшний день мы можем констатировать, что основные усилия враг переместил в сам город. Продолжаются бои за промышленную зону. Россияне говорят, что захватили ее. Генштаб ВСУ традиционно избегает любой конкретики, но, по моим данным, бои за промзону до сих пор продолжаются и россияне не добились успеха", – рассказал Жданов.

Олег Жданов об оперативной ситуации на фронте: смотреть видео

Уже 2 месяца "Вагнеры" отрезаны от возможности пополнения личного состава.

Военный эксперт добавил, что сейчас российские оккупационные войска контролируют ориентировочно 65% города, но понесли тяжелые потери, которые не могут быстро компенсировать. По словам Жданова, у ЧВК "Вагнера" большие проблемы с личным составом.

Уже более 2 месяцев Пригожин (владелец ЧВК "Вагнера" - 24 Канал) не может компенсировать потери новыми узниками российских тюрем, а имеющийся личный состав уже заканчивается,

– подчеркнул он.

По словам Жданова, российское военное командование решило усилить подразделения вагнеровцев регулярными подразделениями вооруженных сил России – десантниками и пехотой.

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