ЧВК "Вагнера" в Беларуси: в ГПСУ прокомментировали ситуацию на северной границе Украины
Колонна боевиков ЧВК "Вагнера" 15 июля зашла на территорию Беларуси, чтобы в дальнейшем там разместиться. В настоящее время украинская разведка и военные подробно отслеживают ситуацию на белорусской границе.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он отметил, что в настоящее время эта группировка не представляет угрозы для нашего государства, передает 24 Канал.
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Какая ситуация на границе с Беларусью
Демченко отметил, что на территории Беларуси были заведены отдельные группы наемников ЧВК "Вагнера". Однако наши пограничники пока не наблюдают массового скопления представителей этой частной военной компании.
"Речь идет о нескольких сотнях, которые будут в дальнейшем размещаться в тех местах, которые были подготовлены для этого расположения", – подчеркнул он.
Несмотря на это, он заверил, что служба продолжает следить за вагнеровцами для того, чтобы понимать, где именно по территории Беларуси они будут размещаться и как будут использоваться.
Но количество (вагнеровцев в Беларуси – 24 Канал) не представляет такой угрозы для Украины, чтобы создать ударную группировку. Однако, конечно же, Беларусь их может привлекать и к более серьезным вещам, например, для дестабилизации ситуации на границе с Украиной или другими странами,
– подчеркнул спикер ГНСУ.
Напоследок Демченко сказал, что сейчас вагнеровцев отслеживают на территории, расположенной в сотне километров от границы с нашим государством. Ближе боевики ЧВК "Вагнера" пока не подходили.
Литва и Польша отслеживают вагнеровцев в Беларуси
Пресс-секретарь Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюса Мишутиса в комментарии журналистам подчеркнул, что пограничники подробно отслеживают ситуацию на белорусской границе. Кроме того, туда также дополнительно отправили подкрепление.
"Уровень надзора и бдительности высок. Но пока нет никаких признаков того, что нужно что-то делать", – отметил Мишутис.
Вооруженные силы Литвы также отслеживают данные о прибытии ЧВК "Вагнера" в Беларусь. По словам литовских военных, армия страны видит сообщения, анализирует и оценивает их, но пока не комментирует, потому что источники еще не проверены.
Высказались по поводу вагнеровцев в Беларуси и в Польше. По словам государственного секретаря канцелярии премьер-министра и заместителя координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, Варшава следит за ситуацией и в настоящее время стране известно, что вагнеровцев в Беларуси может быть несколько сотен.
Мы знаем одно: россияне будут использовать боевиков ЧВК "Вагнера", как они это делают по всему миру, – сказал чиновник.
Он добавил, что пока неизвестно, сколько именно вагнеровцев, в конце концов, прибудут на белорусскую территорию. В то же время Жарин подчеркнул, что этот вопрос находится "на контроле" спецслужб Польши.
Недавно в Белоруссию прибыла очередная колонна ЧВК "Вагнера"
- Оппозиционные белорусские СМИ сообщали, что ночью 15 июля в Белоруссию со стороны России зашла большая колонна вагнеровцев. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию, подчеркнув, что в дальнейшем следят за боевиками Пригожина.
- Далее командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заверил, что украинское военное командование контролирует ситуацию с вагнеровцами в Беларуси. На границе с этой страной также строят дополнительные укрепления и опрокинувшие подкрепления.
- Очевидно, Пригожин ждет своих приспешников в Беларуси. Ведь несколько дней до этого в сети появились фото, на которых повар Путина находился в каком-то помещении только в одном нижнем белье.