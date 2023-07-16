ЧВК "Вагнера" в Беларуси: в ГПСУ прокомментировали ситуацию на северной границе Украины

Колонна боевиков ЧВК "Вагнера" 15 июля зашла на территорию Беларуси, чтобы в дальнейшем там разместиться. В настоящее время украинская разведка и военные подробно отслеживают ситуацию на белорусской границе.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он отметил, что в настоящее время эта группировка не представляет угрозы для нашего государства, передает 24 Канал.

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Какая ситуация на границе с Беларусью

Демченко отметил, что на территории Беларуси были заведены отдельные группы наемников ЧВК "Вагнера". Однако наши пограничники пока не наблюдают массового скопления представителей этой частной военной компании.

"Речь идет о нескольких сотнях, которые будут в дальнейшем размещаться в тех местах, которые были подготовлены для этого расположения", – подчеркнул он.

Несмотря на это, он заверил, что служба продолжает следить за вагнеровцами для того, чтобы понимать, где именно по территории Беларуси они будут размещаться и как будут использоваться.

Но количество (вагнеровцев в Беларуси – 24 Канал) не представляет такой угрозы для Украины, чтобы создать ударную группировку. Однако, конечно же, Беларусь их может привлекать и к более серьезным вещам, например, для дестабилизации ситуации на границе с Украиной или другими странами,

– подчеркнул спикер ГНСУ.

Напоследок Демченко сказал, что сейчас вагнеровцев отслеживают на территории, расположенной в сотне километров от границы с нашим государством. Ближе боевики ЧВК "Вагнера" пока не подходили.

Литва и Польша отслеживают вагнеровцев в Беларуси

Пресс-секретарь Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюса Мишутиса в комментарии журналистам подчеркнул, что пограничники подробно отслеживают ситуацию на белорусской границе. Кроме того, туда также дополнительно отправили подкрепление.

"Уровень надзора и бдительности высок. Но пока нет никаких признаков того, что нужно что-то делать", – отметил Мишутис.

Вооруженные силы Литвы также отслеживают данные о прибытии ЧВК "Вагнера" в Беларусь. По словам литовских военных, армия страны видит сообщения, анализирует и оценивает их, но пока не комментирует, потому что источники еще не проверены.

Высказались по поводу вагнеровцев в Беларуси и в Польше. По словам государственного секретаря канцелярии премьер-министра и заместителя координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, Варшава следит за ситуацией и в настоящее время стране известно, что вагнеровцев в Беларуси может быть несколько сотен.

Мы знаем одно: россияне будут использовать боевиков ЧВК "Вагнера", как они это делают по всему миру, – сказал чиновник.

Он добавил, что пока неизвестно, сколько именно вагнеровцев, в конце концов, прибудут на белорусскую территорию. В то же время Жарин подчеркнул, что этот вопрос находится "на контроле" спецслужб Польши.

Недавно в Белоруссию прибыла очередная колонна ЧВК "Вагнера"