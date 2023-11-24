Данилов анонсировал усиление ПВО: что будут защищать новыми системами в первую очередь

Наше государство стремится усилить противовоздушную оборону до такого уровня, чтобы сделать инфраструктуру полностью защищенной от атак стороны врага. В СНБО анонсировали, что вскоре Украина получит новые системы для этого.

В пятницу, 24 ноября, вышло интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова украинским журналистам. В нем он в частности рассказал об усилении ПВО новыми системами от Запада для защиты инфраструктурных объектов.

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Украина усиливает ПВО перед холодами

По словам чиновника, зима уже на носу, поэтому вопрос защиты неба от вражеских ракет и дронов является, как никогда, важным. Сейчас вся украинская власть: от президента до дипломатов, – работает над тем, чтобы пережить зиму спокойно.

С учетом того, что мы сейчас перед зимним периодом, вопрос ПВО стоит на повестке дня. Все работают с этим. В ближайшее время будут поставлены дополнительные противовоздушные средства поражения от ракет именно для того, чтобы мы прежде всего сохраняли нашу инфраструктуру,

– подчеркнул Данилов.

Со слов секретаря СНБО понятно, что речь идет о защите прежде всего энергетических объектов. Очевидно, с каждым днем температура будет становиться все ниже, а враг будет делать все, чтобы забрать у людей тепло.

Мир должен это осознавать, поскольку речь идет о человеческом достоинстве – обеспечении с помощью ПВО нормальных условий жизни для украинцев.

Если мы вспомним, какая ситуация была у нас на февраль 2022 года, то мы умоляли мир и президент ежедневно обращался к тому, чтобы нам закрыли небо. Сегодня мы закрываем часть территории, однако, к сожалению, не вся территория еще закрыта. Мы делаем все необходимое, чтобы в ближайшее время максимальное количество нашей страны было защищено именно средствами ПВО.

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