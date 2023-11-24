У п'ятницю, 24 листопада, вийшло інтерв'ю секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова українським журналістам. У ньому він, зокрема, розповів про посилення ППО новими системами від Заходу для захисту інфраструктурних об'єктів.

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Україна посилює ППО перед холодами

За словами посадовця, зима вже на носі, тому питання захисту неба від ворожих ракет і дронів є, як ніколи, важливим. Зараз уся українська влада: від президента до дипломатів, – працює над тим, аби пережити зимову пору спокійно.

З урахуванням того, що ми зараз перед зимовим періодом, питання ППО стоїть на порядку денному. Усі працюють з цим. Найближчим часом буде поставлено додаткові протиповітряні засоби ураження від ракет саме для того, щоб ми перш за все зберігали нашу інфраструктуру,

– наголосив Данілов.

Зі слів секретаря РНБО зрозуміло, що йдеться про захист насамперед енергетичних об'єктів. Вочевидь, з кожним днем температура ставатиме все нижчою, а ворог робитиме усе, аби забрати в людей тепло.

Світ повинен це усвідомлювати, оскільки йдеться про людську гідність – забезпечення за допомогою ППО нормальних умов життя для українців.

Якщо ми згадаємо, яка ситуація була в нас на лютий 2022 року, то ми благали світ і президент щодня звертався щодо того, аби нам закрили небо. Сьогодні ж ми закриваємо частину території, проте, на жаль, не вся територія ще закрита. Ми робимо все необхідне, щоб найближчим часом максимальна кількість нашої країни була захищена саме засобами ППО.

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