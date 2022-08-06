Зеленский отреагировал на петицию об усилении ПВО в Харьковской области

Петиция о том, чтобы Харьковской области предоставили больше ПВО, набрала необходимое количество голосов. Президент Владимир Зеленский рассмотрел просьбы украинцев и жителей Харькова.

Владимир Зеленский поручил отвечающему за оборону Украины Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному рассмотреть вопрос, поднятый в петиции.

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Президент поблагодарил украинцев за то, что присоединились к петиции

10 июня 2022 года гражданка А. Е. Коновалова создала петицию "Прошу предоставить Харькову и Харьковской

области больше противовоздушной обороны". Петиция №22/145254-эп набрала 25 тысяч необходимых голосов.

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто приобщился к "использованию такой формы взаимодействия власти и общества, как электронная петиция".

Вопросы усиления обороноспособности государства, в частности повышения эффективности системы противовоздушной обороны Украины, являются одной из наиболее актуальных задач сектора безопасности и обороны и одним из моих важнейших приоритетов,

– сказал президент.

Дадут ли Харькову больше ПВО

Владимир Зеленский сказал, что противовоздушная оборона Харькова и Харьковской области осуществляется в общей системе противовоздушной обороны Украины, поэтому он поручил этот вопрос Валерию Залужному, поскольку это его отрасль.

Я поручил Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины В. Залужному, на которого возложена ответственность за ее организацию и руководство, рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и о результатах рассмотрения проинформировать ее автора,

– сказал президент.

Россияне беспощадно обстреливают Харьков

Оккупанты беспрестанно обстреливают Харьков и Харьковскую область. Сам областной центр близко к границе с россией, поэтому прилет ракеты в город составляет всего 30 – 40 секунд, в более близкие к россии села – еще меньше. Многие не успевают реагировать на воздушную тревогу даже в том случае, если она успела прозвучать.

Этой ночью россияне совершили массированный обстрел Шевченковского, Индустриального и Салтовского районов Харькова. Под ударом оказались жилые дома, магазины, рынок, газопроводы. Во многих домах повреждены стекла, пострадали помещения учебных заведений и детские площадки. Также пиротехники изъяли неразорвавшиеся снаряды. Также уничтожено крупное гражданское предприятие.

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