Следует понимать, что сегодня эти ракеты производят лишь две компании в США. Как рассказал 24 Каналу военный эксперт Павел Нарожный, мощность их производства составляет 650 – 700 ракет в год.

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Почему Украине всегда будет не хватать ракет для ПВО?

Чтобы понять причину, стоит проанализировать потребности нашей страны. Во время последнего крупного обстрела 6 июля Россия использовала 29 баллистических ракет.

Мы можем округлить эту цифру до 30. Также ориентировочно предполагаем, что россияне могут проводить 4 таких обстрела в месяц. Тогда получаем 120 ракет, которые нам нужно сбивать. В год – это 1440 ракет. Соответственно, как минимум столько же нам нужно ракет для Patriot.

Итак, все производство Соединенных Штатов, даже если предположить, что все ракеты пойдут в Украину, но я могу гарантировать, что этого не будет, – их все равно не хватит,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что тактика просто сбивать все ракеты – не сработает. Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы иметь средства поражения, которые уничтожат российские пусковые установки, логистику, склады с боеприпасами.

"Именно на этом нужно сосредоточиться. А просто бесконечно закупать ракеты для Patriot – это путь в никуда, от этого мы точно не выиграем", – добавил Павел Нарожный.

Есть ли альтернатива Patriot?

Если говорить об альтернативном оружии, то следует упомянуть, что в целом производство ведется в Саудовской Аравии и в Японии. Также немцы пытаются получить лицензии, но до этого им еще очень далеко.

Японцы нам ничего не передадут, потому что у них есть собственные враги, которые им угрожают, – это Северная Корея и Китай. Саудовская Аравия никому не продает свои ракеты, она даже не оказывала Украине военной помощи, только гуманитарную и финансовую,

– пояснил военный эксперт.

Итак, не стоит надеяться, что мы найдем производителя для Patriot. Что касается складов союзников, то, к сожалению, союзники 30 лет "забывали" вооружаться, считали, что Россия – их друг и никогда не нападет.

В это время Америка сокращала поставки в Европу. В результате у Европы на складах очень мало ракет. Нидерланды открыто заявили, что исчерпали возможность оказывать нам прямую помощь. Они могут помогать только деньгами, потому что складов с оружием у них просто нет.

У Германии есть какие-то ракеты, есть и в других странах. Владимир Зеленский сообщил, что Канада передает нам ракеты для ПВО, но какие именно ракеты – он не сказал. В целом они дадут нам окно возможностей, чтобы продержаться полгода – год,

– добавил Нарожный.

А за это время нам нужно уничтожать склады противника. Только так мы сможем выиграть войну. А надеяться, что с неба упадут ракеты типа Patriot, и мы сможем сбивать все, что летит на нас, – это на уровне фантастики.