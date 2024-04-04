Германия инициирует немедленный анализ всех имеющихся в мире систем Patriot, – Кулеба

Во время Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел украинская сторона вынесла на рассмотрение партнеров важный вопрос. Речь идет о поставках в Украину систем ПВО.

Так, Германия инициирует немедленный анализ всех имеющихся в мире систем батарей Patriot и других систем ПВО, а также что можно сделать, какие комбинации построить для того, чтобы эти батареи были как можно быстрее доставлены в Украину. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Германия инициирует немедленный анализ всех имеющихся в мире систем Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Германия, как председатель коалиции по противовоздушной обороне, функционирующей в рамках "Рамштайн", немедленно инициирует анализ всех имеющихся в мире систем Patriot и других систем противовоздушной обороны.

Германия, как председатель коалиции противовоздушной обороны, инициирует сейчас немедленно анализ всех имеющихся не только у союзников, но вообще в мире систем батарей Patriot и других систем противовоздушной защиты, и что можно сделать, какие комбинации построить, чтобы эти батареи были доставлены в Украину,

– сказал украинский дипломат.

По словам Кулебы, во время встречи Совета Украина – НАТО он сосредоточился исключительно на одной теме – поставке систем Patriot, хотя союзники планировали обсудить долгосрочные обязательства.

"Один из министров сказал, что это была самая жесткая речь министра иностранных дел, которую он слышал в своей жизни. Я извинился за то, что испортил праздничное настроение – день рождения НАТО, но я чувствовал, что нужно погрузить коллег в суровую реальность жителей Харькова, Одессы, Львова", – отметил глава украинского МИД.

Кроме этого, Кулеба отметил, что те министры, которые были в Украине и слышали работу систем ПВО, на соответствующие просьбы Украины "реагируют иначе".

В частности, глава МИД Германии уже обнародовала видео на своей странице в соцсети Х (ранее твитер), в подписи к которому отметила о необходимости для Украины усиленной противовоздушной обороны.

"Я только что громко и четко услышала от Дмитрия Кулебы, что Украине срочно нужна усиленная противовоздушная оборона. Я на себе убедилась в Одессе и Харькове, что ПВО спасает жизни. Вместе мы призываем партнеров в Европе и всем мире предоставить все, что мы можем", – подчеркнула Анналена Бербок.

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