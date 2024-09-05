Украина усиливает ПВО: Канада передаст систему NASAMS в начале 2025 года

Канада планирует передать Украине современную систему ПВО среднего радиуса NASAMS в начале 2025 года. В целом страна заказала 10 таких установок у производителей.

Об этом сообщил министр обороны Канады Билл Блэр в интервью. Компания Raytheon, которая их производит, уверяет, что передаст эти системы вооружения до конца этого года.

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Когда Украина получит систему NASAMS

По словам Блэра, Канада еще в прошлом году присоединилась к заказу США на изготовление 10 систем NASAMS.

Наши системы войдут в этот транш и мы немедленно отправим их в Украину,

– заявил Билл Блэр.

NASAMS должны поступить в Украину в начале 2025 года.

Стоит отметить, что Канада объявила о намерении передать Украине систему ПВО еще в январе 2023 года. Однако поставки очень растянулись во времени. Канада покупала установки через США и поэтому необходимым было согласие Конгресса.

К слову, в четверг, 5 сентября, стало известно о еще одном важном решении по усилению украинской ПВО. Так, Румыния официально подарила Украине систему Patriot.