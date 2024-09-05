Про це повідомив міністр оборони Канади Білл Блер в інтерв'ю. Компанія Raytheon, яка їх виготовляє, запевняє, що передасть ці системи озброєння до кінця цього року.

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Коли Україна отримає систему NASAMS

За словами Блера, Канада ще минулого року приєдналася до замовлення США на виготовлення 10 систем NASAMS.

Наші системи увійдуть до цього траншу й ми негайно відправимо їх до України,

– заявив Білл Блер.

NASAMS мають надійти в Україну на початку 2025 року.

Варто зазначити, що Канада оголосила про намір передати Україні систему ППО ще в січні 2023 року. Однак постачання дуже розтягнулося в часі. Канада купувала установки через США і тому необхідною була згода Конгресу.

До слова, у четвер, 5 вересня, стало відомо про ще одне важливе рішення щодо посилення української ППО. Так, Румунія офіційно подарувала Україні систему Patriot.