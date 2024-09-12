Литва планирует приобрести для Украины ЗРК малой дальности, – Науседа

Президент Литвы рассказал о новой военной помощи Украине. Науседа сообщил о намерении усилить нашу ПВО.

Об этом Гитанас Науседа сказал во время совместной пресс-конференции с главой государства Владимиром Зеленским в Киеве.

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Литва усилит ПВО Украины

Так, президент Литвы отметил, что страна изучает возможность закупки приобретения зенитно-ракетных комплексов малой дальности для украинских систем ПВО.

Он выразил надежду, что в течение 2 – 3 недель удастся получить положительный результат, и Литва как можно быстрее сможет передать эти системы украинцам.

К слову, президент Литвы прибыл в Киев 11 сентября для участия в Крымской платформе. Также столицу посетило более 60 представителей разных стран.

Среди гостей – госсекретарь США Блинкен и глава МИД Великобритании Леми, которые объявили новые пакеты помощи.