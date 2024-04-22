Стоит ждать хороших новостей: откуда Украина может получить системы ПВО
Украина работает на международной арене над усилением противовоздушной обороны. Есть надежда, что несколько стран передадут свои зенитные ракетные комплексы.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что сейчас ситуация с передачей ПВО, вероятно, станет легче. Ведь Соединенные Штаты таки проголосовали за новую военную помощь для Украины.
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Важно, что Штаты как раз смогут поставлять ракеты. В Европе также есть производства, но до продолжения военной помощи от США были определенные проблемы.
Производства ракет к Patriot есть и в Европе. Германия так же их производит. Но возникли трудности из-за, что Германия только недавно увеличила производство и надо было подождать. А США могут поставлять. У них есть производство; есть возможности; есть вариант закупить в Японии – и передать Украине. Поэтому, я думаю, стоит ждать хороших новостей по ПВО,
– отметил Мусиенко.
Стоит заметить, что Германия также активизировалась. Также были заявления от Нидерландов о системах ПВО. Ситуация с противовоздушной обороной должна стать лучше.
Есть еще как минимум 2 страны, которые могут помочь
Как отметил Мусиенко, Испания является одной из стран, с которой можно было бы договориться о передаче ПВО. К ним как раз возвращается комплекс Patriot, который временно находился в Турции.
Не стоит забывать и о Греции. Там есть другие важные для Украины зенитные ракетные комплексы.
В Греции есть С-300 в достаточно неплохом состоянии. Это существенно усилило бы наши возможности. Также там есть ракеты к С-300. Нам также они нужны,
– сказал Мусиенко.
ПВО для Украины: коротко
- 19 апреля состоялось заседание Совета Украина – НАТО. Там решили, что передадут Украине больше систем противовоздушной обороны.
- Правительство Германии объявило о немедленной передаче еще одного комплекса Patriot. Причиной стало усиление российских атак по Украине.
- Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель подчеркнул важность передачи систем ПВО для Украины. Евросоюз работает, чтобы предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.