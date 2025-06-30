Украина рассчитывает на системы ПВО от партнеров, обратилась к США по Patriot, – Сыбига

Россия усилила ракетный террор. Украина рассчитывает на дополнительные системы противовоздушной обороны от партнеров. Также наше государство уже обратилось к США с предложением о покупке Patriot.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Андрея Сыбиги с главой МИД Германии.

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Сыбига о системах ПВО

Сыбига констатировал, что сейчас российская армия – уже не армия 2022 года. Оккупанты также получают боевой опыт, применяют новейшие технологии, испытанные на поле боя. Также авансируют в развитие своего оборонного сектора и оборонных промышленностей. Министр подчеркнул, что это угроза не только для Украины, но и для трансатлантической безопасности.

Глава МИД добавил, что российские захватчики нарастили удары по городам. Это имеет несколько целей. Агрессор бьет по гражданским объектам, в частности, для того, чтобы посеять панику, влиять на настроения нашего населения. Чтобы предотвратить это, безусловно, отметил Сыбига, ключевое – это системы ПВО.

Наше государство благодарно Германии за беспрецедентную помощь в усилении нашего воздушного щита. В то же время Украина очень надеется на получение дополнительных систем противовоздушной обороны от партнеров.

Мы обратились к американской стороне. Президент Зеленский лично обратился к президенту Трампу с предложением закупить дополнительные системы ПВО. Именно Patriot, которые могут сбивать баллистические ракеты,

– заявил Сыбига.

Глава МИД также назвал еще одно направление, где Украина нуждается в партнерах. Речь идет о наращивании наших возможностей в изготовлении своих систем ПВО и развитии нашего воздушного щита. Сыбига добавил, что это сотрудничество с немецкими друзьями будет взаимовыгодным безусловно.