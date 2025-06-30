Про це заявив міністр закордонних справ України, повідомляє 24 Канал з посиланням пресконференцію Андрія Сибіги з главою МЗС Німеччини.

Дивіться також Постачання Patriot і санкції: Зеленський розповів деталі розмови з Трампом

Сибіга про системи ППО

Сибіга констатував, що зараз російська армія – уже не армія 2022 року. Окупанти також здобувають бойовий досвід, застосовують новітні технології, випробувані на полі бою. Також авансують у розвиток свого оборонного сектору й оборонних промисловостей. Міністр підкреслив, що це загроза не лише для України, а й для трансатлантичної безпеки.

Глава МЗС додав, що російські загарбники наростили удари по містах. Це має декілька цілей. Агресор б'є по цивільних об'єктах, зокрема, для того, щоб посіяти паніку, впливати на настрої нашого населення. Аби запобігти цьому, безумовно, наголосив Сибіга, ключове – це системи ППО.

Наша держава вдячна Німеччині за безпрецедентну допомогу в посиленні нашого повітряного щита. Водночас Україна дуже сподівається на отримання додаткових систем протиповітряної оборони від партнерів.

Ми звернулися до американської сторони. Президент Зеленський особисто звернувся до президента Трампа з пропозицією закупити додаткові системи ППО. Саме Patriot, які можуть збивати балістичні ракети,

– заявив Сибіга.

Глава МЗС також назвав ще один напрямок, де Україна потребує партнерів. Йдеться про нарощування наших спроможностей у виготовленні своїх систем ППО й розбудові нашого повітряного щита. Сибіга додав, що ця співпраця з німецькими друзями буде взаємовигідна безумовно.