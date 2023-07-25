Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в срочном усилении ПВО. В первую очередь, это необходимо для защиты наших людей, исторического наследия и продолжения Черноморской зерновой инициативы.

Об этом украинский лидер сказал во время разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Зеленский также рассказал о ежедневных попытках России разрушить исторический центр Одессы.

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Украина нуждается в срочном усилении ПВО

Зеленский подчеркнул, что террористы каждый день пытаются разрушить исторический центр Одессы и портовую инфраструктуру. Поэтому мы должны защитить Одессу.

Украина нуждается в срочном усилении ПВО для защиты наших людей, исторического наследия и продолжения Черноморской зерновой инициативы,

– заявил президент.

Также Зеленский с Сунаком обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, ход украинских наступательных операций и актуальные оборонные нужды Украины.

"Отметили с Риши Сунаком принятие "Группой 7" Совместной декларации о поддержке Украины на Вильнюсском саммите НАТО и последующем присоединении к ней других стран. А также скоординировали будущие шаги по ее наполнению конкретными гарантиями безопасности на двусторонней основе", – рассказал Зеленский.

Чего не хватает на вооружении ВСУ

Недавно Юрий Игнат заявлял, что Украине нужно больше современных систем ПВО и истребители F-16. Это поможет уменьшить тотальный контроль захватчиков над оккупированными территориями.

Кроме этого, Воздушным силам необходимо иметь вооружение хотя бы одну эскадрилью истребителей F-16, чтобы выполнять важные задачи на разных участках фронта. Игнат объяснил, что количество истребителей впоследствии будет расти, поэтому и защита неба будет более эффективной.