Атака на Киев: ПВО сбила все дроны, обломки упали в двух районах

В ночь на 4 ноября Россия в очередной раз атаковала Киев ударными беспилотниками. Силам ПВО удалось обезвредить все вражеские дроны над столицей.

О последствиях атаки, результативность противовоздушной обороны, сообщает 24 Канал со ссылкой на КГВА и мэра Киева Виталия Кличко.

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"Очередная ночь с очередной атакой на Киев беспилотников вооруженных сил России. Враг использовал уже привычную тактику. Но вновь не достиг цели – наши силы обороны приложили максимум усилий, чтобы все БпЛА противника были обезврежены", – говорится в сообщении.

Также в КГВА отметили, что в двух районах столицы упали обломки сбитых дронов. Они упали на открытой территории в Оболонском и Деснянском районах. Там зафиксированы локальные пожары – горела трава и подстилка. Пострадавших и разрушений нет.

Обломки вызвали пожары

По данным мэра Киева Виталия Кличко, обломки упали на открытое пространство.

"В Оболонском и в Деснянском районах упали обломки дронов. Предварительно – на открытое пространство. Экстренные службы направляются на место", – отметил мэр.

По его данным, в Деснянском районе, где упали обломки дрона, возгорание произошло на территории парка "Муромец".

Воздушные силы сообщали о группе БпЛА на севере Киевщины курсом на запад и БПЛА на юго-востоке Киевской области курсом на Черкасщину.

Важно. Российские войска за прошедшую неделю нанесли сотни авиационных ударов и выпустили около 30 ракет и почти 500 дронов.