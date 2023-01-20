Иван-дурак на печи едет: в Воздушных силах высмеяли "Панцирь-С1" на крыше минобороны в Москве

Накануне в Москве на крыше минобороны установили ПВО. В Воздушных силах ВСУ высмеяли этот инцидент.

В Воздушных силах заявили, что россияне, вероятно, чего-то ждут, поскольку разместили самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" на крышах. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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В воздушных силах высмеяли ПВО на крыше минобороны в Москве

Иван-дурак на печи едет. В обычных странах ставят модульные установки, которые могут автоматически сбивать воздушные цели, а они прям машины на колесной основе на крыши домов большими кранами. Ну что тут удивляться. Выходят из ситуации как могут. Никакой паники нет,

– заявил Игнат.

По его словам, россияне постоянно говорят, что их ПВО что-то сбивает и они чего-то ожидают, потому что разместили эти комплексы на крышах.

Игнат рассказал, что "Панцирь-С1" имеет небольшой радиус действия и более или менее эффективен для работы по беспилотникам. Он отметил, если на предыдущих этапах пропустили, то уже на конечном этапе "Панцирь" должен уничтожить передвигаемый объект.

"Но насколько поможет делать это из здания министерства обороны – это непонятно", – добавил Игнат.

В Беларуси отчитались о наращивании совместной с Россией ПВО

Панцирь С1 – российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования. Предназначено для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

Недавно в белорусском минобороны заявили о наращивании сил противовоздушной обороны республики и России. Это якобы сделано по плану командования военно-воздушных сил Беларуси.

Отмечается, что зенитные ракетные подразделения выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство.