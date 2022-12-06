Древние системы ржавеют: диггер показал "кольцо ПВО" вокруг Москвы
Оказалось, что знаменитая московская ПВО не такая уж современная и мощная. Показали фото, на которых изображен так называемый насыпной бункер.
Другими словами – это ангар, присыпанный землей, а рядом валяются никому не нужные пусковые ракеты комплекса С-300. Об этом 24 каналу рассказал диггер из Москвы Павел Софронов.
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Это так называемое "кольцо ПВО Москвы". Все думают, что это городской щит. На самом деле оно никак не охраняется. Там даже забора не было – только колючая проволока, которая сгнила и осыпалась. Солдаты, наверное, ночью спали,
– отметил диггер.
Знаменитая защита – миф
Идентична ситуация и с бункером радиопередающего центра РВСН. Он также входит в кольцо, но имеет другую задачу.
"Мы в него залезли и обнаружили спящий персонал. Никакого забора, никаких обходов, никакой современной сигнализации нет", – акцентирует Сафронов.
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Рассказы о том, что у Путина там что-то охраняется, есть какая-то тайна и родина в безопасности – это самые обычные мифы.
"Возможно, Путин действительно так думает, потому что ему докладывают. Однако факты говорят об обратном, по крайней мере, то, что было 5 – 7 лет назад", – подытожил Павел Сафронов.
Бункеры Путина: что известно
- Владимир Путин построил глобальную сеть секретных бункеров от Москвы до Урала. Отмечают, что бункеры начали строить в России еще в советское время для первых лиц государства, но в последнее время работы активизировались.
- Дело в том, что кремлевский диктатор готовился к ядерной войне. Путин намеревался выдвинуть ультиматум, но его план провалился: диктатор хотел галопом пройтись по Украине и через 3 – 4 дня выйти на границы НАТО. Тогда он угрожал и странам Балтии, и Польши. Бункеры же в России обязаны были обеспечить его личную сохранность.
- Российский оппозиционер Марк Фейгин отметил, что причины подземной жизни российского диктатора кроются глубоко в его психологии. "Это символ того, что Путину ничего не страшно, то есть что в случае чего он спрячется. Для мировоззрения Путина очень естественно представлять, что бункер – это теплое и безопасное место", – сказал правозащитник.