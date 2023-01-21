В Кремле избежали ответов на вопросы касательно ПВО на крышах зданий в Москве

21 января 2023, 11:13
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Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков не захотел отвечать на неудобный вопрос, зачем на крышах зданий в центре Москвы устанавливают системы ПВО.

Комментируя появившиеся в соцсетях фото и видео, путинский муртад решил переадресовать его в минобороны России, пишут СМИ страны-агрессора.

Внимание Зачем в Москве ставят ПВО на крыши домов: в ISW назвали неожиданную причину

Здесь я хочу вас полностью переадресовать в наше министерство обороны. Они несут ответственность за безопасность страны в целом и в столице в частности. Обо всех предпринимаемых мерах лучше спрашивать там, в министерстве обороны,
– ответил Песков.

Важно! Институт изучения войны ISW считает, что Кремль стремится создать информационные условия для того, чтобы подготовить россиян к "затяжной войне" в Украине. И собственно, системы ПВО на крышах домов и админзданий – очередная попытка осветить Украину как угрожающую России.

На крыше минобороны России установили ПВО: видео

Что известно о ЗРК на крышах зданий в Москве

  • 19 и 20 января российские источники обнародовали снимки, где видно, как на крыше здания министерства обороны в Москве и других местах вблизи города устанавливают системы ПВО, а именно самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".
  • Депутат Госдумы Евгений Лебедев назвал фото фейковыми.
  • В то же время некоторые военные блоггеры России наоборот стали радоваться таким фотографиям. Мол, жители Москвы наконец-то поймут, что Россия участвует в "тяжелой войне" в Украине.
  • К слову, в Воздушных силах ВСУ высмеяли россиян за это, ведь ПВО этого типа имеет небольшой радиус действия и более или менее эффективен для работы по беспилотникам.

Автор: Анастасія Лукашевська