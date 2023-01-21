В Кремле избежали ответов на вопросы касательно ПВО на крышах зданий в Москве

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков не захотел отвечать на неудобный вопрос, зачем на крышах зданий в центре Москвы устанавливают системы ПВО.

Комментируя появившиеся в соцсетях фото и видео, путинский муртад решил переадресовать его в минобороны России, пишут СМИ страны-агрессора.

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Здесь я хочу вас полностью переадресовать в наше министерство обороны. Они несут ответственность за безопасность страны в целом и в столице в частности. Обо всех предпринимаемых мерах лучше спрашивать там, в министерстве обороны,

– ответил Песков.

Институт изучения войны ISW считает, что Кремль стремится создать информационные условия для того, чтобы подготовить россиян к "затяжной войне" в Украине. И собственно, системы ПВО на крышах домов и админзданий – очередная попытка осветить Украину как угрожающую России.

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