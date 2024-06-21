ПВО "Панцирь" сбила свой же вертолет Ка-29: в России жалуются на новую тактику ВСУ

Российская противовоздушная оборона сбила собственный транспортно-боевой самолет Ка-29 возле Анапы в Краснодарском крае.

Российские телеграм-каналы сообщают, что экипаж самолета – не выжил. И хоть, как заявляют россияне, это их ПВО сбило самолет, они обвиняют они в этом Вооруженные Силы Украины. Мол, виной новая тактика ударов.

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Российская ПВО сбила свой самолет

В частности, пропагандисты пишут, что оккупанты сбили свой самолет якобы из-за масштабной атаки ВСУ на Россию беспилотниками и безэкипажными катерами.

"Украинцы применили новую тактику – одновременная атака БЭКами и БПЛА. Чтобы отбить атаку катеров, нужно поднимать в воздух самолеты, чтобы отбиться от БПЛА, нужно уничтожать воздушные цели. А одно с другим у нас не дружит", – жалуются россияне.

Подробно о сбитии российского Ка-29

В ночь на 21 июня россияне потеряли вертолет Ка-29, который летел над Анапой в Краснодарском крае. Инцидент произошел благодаря "дружественному огню".

По вертолету "удачно" отработала российская установка противовоздушной обороны (ПВО). Экипаж, четверо россиян, не выжили.

Со своей стороны, Ка-29 направлялся в сторону Крыма, чтобы отразить атаку беспилотных морских катеров Сил обороны.



Российский самолет Ка-29 потерпел крушение / Фото: российские тг-каналы

Что за новая тактика ВСУ

Об инциденте в небе над Краснодарским краем сообщили российские военкоры. В частности, Flightbomber объяснил, что причина инцидента – особая новая тактика ВСУ. С его слов, Силы обороны одновременно атакуют БПЛА и морскими дронами. Вертолеты взлетают, чтобы уничтожить морские дроны, и попадают под удар российской ПВО, которая именно в тот момент охотится на летательные аппараты.

"Искусственно создается перегрузка каналов с надеждой на ошибку и на меньшую эффективность и свободу действий для работы ПВО", – отметил россиянин.

В то же время в минобороны России в отчете не упомянули ничего об инциденте в Краснодарском крае. Ни слова об этом также не упомянул губернатор Вениамин Кондратьев.

Результаты ночных отработок ВСУ