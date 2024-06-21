ПВО "Панцирь" сбила свой же вертолет Ка-29: в России жалуются на новую тактику ВСУ
Российская противовоздушная оборона сбила собственный транспортно-боевой самолет Ка-29 возле Анапы в Краснодарском крае.
Российские телеграм-каналы сообщают, что экипаж самолета – не выжил. И хоть, как заявляют россияне, это их ПВО сбило самолет, они обвиняют они в этом Вооруженные Силы Украины. Мол, виной новая тактика ударов.
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Российская ПВО сбила свой самолет
В частности, пропагандисты пишут, что оккупанты сбили свой самолет якобы из-за масштабной атаки ВСУ на Россию беспилотниками и безэкипажными катерами.
"Украинцы применили новую тактику – одновременная атака БЭКами и БПЛА. Чтобы отбить атаку катеров, нужно поднимать в воздух самолеты, чтобы отбиться от БПЛА, нужно уничтожать воздушные цели. А одно с другим у нас не дружит", – жалуются россияне.
Подробно о сбитии российского Ка-29
В ночь на 21 июня россияне потеряли вертолет Ка-29, который летел над Анапой в Краснодарском крае. Инцидент произошел благодаря "дружественному огню".
По вертолету "удачно" отработала российская установка противовоздушной обороны (ПВО). Экипаж, четверо россиян, не выжили.
Со своей стороны, Ка-29 направлялся в сторону Крыма, чтобы отразить атаку беспилотных морских катеров Сил обороны.
Российский самолет Ка-29 потерпел крушение / Фото: российские тг-каналы
Что за новая тактика ВСУ
Об инциденте в небе над Краснодарским краем сообщили российские военкоры. В частности, Flightbomber объяснил, что причина инцидента – особая новая тактика ВСУ. С его слов, Силы обороны одновременно атакуют БПЛА и морскими дронами. Вертолеты взлетают, чтобы уничтожить морские дроны, и попадают под удар российской ПВО, которая именно в тот момент охотится на летательные аппараты.
"Искусственно создается перегрузка каналов с надеждой на ошибку и на меньшую эффективность и свободу действий для работы ПВО", – отметил россиянин.
В то же время в минобороны России в отчете не упомянули ничего об инциденте в Краснодарском крае. Ни слова об этом также не упомянул губернатор Вениамин Кондратьев.
Результаты ночных отработок ВСУ
- В Генштабе отчитались, что этой ночью ВСУ нанесли успешный удар по местам хранения российских "Шахедов" в Краснодарском крае.
- Впоследствии выяснились, что под ударом Украины также оказались сразу 3 российских НПЗ: Афипский, Ильский и Краснодарский заводы. Это ключевые заводы врага, на которых, в частности, изготавливают мазут для кораблей Черноморского флота.