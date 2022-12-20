США таки могут предоставить Украине ПВО Patriot и JDAM, – CNN

По данным источников американских СМИ, в следующем пакете помощи США Украина может получить системы ПВО Patriot. Также нам могут предоставить комплекты электронного оборудования, которое может превращать неуправляемые боеприпасы в высокоточные "умные бомбы" JDAM.

СМИ ссылаются на слова сразу нескольких американских чиновников, пожелавших сохранить анонимность. По их словам, новое оружие может быть предоставлено Украине уже в рамках ближайшего пакета оборонной помощи на следующей неделе.

Обратите внимание В России разделились мнения о целесообразности нового наступления в войне против Украины, – Госдеп США

Украина может получить новое оружие

Стоит отметить, что комплекты JDAM снабжают снаряды системой точной наводки и специальными элементами, которые придают боеприпасам новые свойства. Однако чиновники не уточнили, сколько единиц такого оборудования может получить Украина и какого типа.

СМИ отмечают, что эти комплекты помогут украинским воинам наносить удары по позициям врага. Однако проблема заключается в том, что высокоточные боеприпасы нужно сбрасывать с истребителей. Проблема здесь – российская ПВО на временно оккупированных территориях и то, что украинским военным нужно приспособить комплексы JDAM к самолетам советских образцов. Однако в США отмечают, что украинские военные уже смогли адаптировать истребители МиГ-29 для стрельбы ракетами HARM.

Стоит отметить, что стоимость одного комплекта JDAM – 22 000 долларов. США использовали эти комплекты в Афганистане и Ираке.

Однако, кроме этих комплектов, по словам американских чиновников, в следующий пакет военной помощи Украине могут быть включены ЗРК Patriot. Это оружие существенно усилит украинскую ПВО.

Переговоры по предоставлению систем Patriot: главное

После того как Россия начала наносить массированные ракетные удары по Украине, вопрос противовоздушной обороны стал одним из ключевых для нашего государства. Международные партнеры усилили свою поддержку, предоставляя необходимые средства ПВО. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, удалось добиться эффективности ПВО в 80% благодаря помощи партнеров.

Однако Украине нужны еще системы для защиты неба, поэтому наша страна обращается в США с просьбой предоставить нам ЗРК Patriot. Украина надеялась получить Patriot от Германии после того, как Берлин планировал предоставить этот ЗРК Польше из-за падения ракет на ее территории. В Варшаве просили Германию предоставить Украине Patriot, но Берлин решил, что ЗРК должны получить все же поляки.

Впоследствии издание CNN сообщило, что США могут предоставить Украине этот ЗРК. Владимир Зеленский впоследствии заявил, что лично ведет переговоры с президентом США Джо Байденом по этому вопросу. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после одного из разговоров президентов намекнул на хорошие новости из Вашингтона, назвав диалог лидеров "Patriot'ическим".