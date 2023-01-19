Сколько батарей Patriot нужно Украине, чтобы закрыть небо: военный эксперт назвал цифру

Западные партнеры активизировали военную помощь Украине, в которую вошли системы ПВО Patroit. Чтобы закрыть небо, нам нужно в несколько раз больше батарей, чем мы получим, но начало положено мощное.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он убежден, что война с Россией будет продолжаться около 10 лет и продолжится с теми странами, на которые она распадется.

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По словам Свитана, для того чтобы полностью закрыть небо над Украиной нужно 2 комплекса ПВО Patriot. Один такой комплекс насчитывает 8 – 9 батарей. В целом Украина нуждается от 16 до 18 батарей Patriot, считает спикер.

Пока нам передают три. Поэтому можно рассчитывать, что эти три батареи прикроют, например площадь с большим населенным пунктом. Хотя бы 1 – 2, возможно, 3 аэродрома возьмут под контроль,

– заметил военный эксперт.

Он добавил, что начало хорошее, но Украина нуждается, как минимум, в 6 раз больше таких батарей.

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Что нужно, кроме Patriot

Свитан подчеркнул, что любое ПВО должно быть много эшелонированным. Оно должно начинаться с мобильных огневых групп, то есть с пулеметов, "зениток", ПЗРК армейского уровня, и заканчиваться теми же Patriot.

Однако хотелось бы больше, ПВО DHAAD, израильских "Хэц", но я не думаю, что такого уровня оружие нам передадут. Спасибо хотя бы за Patriot. Три батареи – это очень хорошо на старте. Я думаю, что в течение года мы получим хотя бы один комплекс и развернем на его базе хорошую систему противовоздушной обороны.

– сообщил военный.

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