ПВО работает в Киевской области, в небе фиксируют ударные БПЛА

Киевщина под ударом вражеских БПЛА. Ночью 1 июня российская армия запустила очередную порцию дронов-камикадзе.

КОВА написала о работе ПВО в регионе. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Взрывы в Киевской области ночью 1 июня: что известно

Воздушную тревогу в Киевской области объявили 31 мая в 23:42 из-за угрозы от ударных дронов врага.

В 00:47 ночью 1 июня Киевская областная военная администрация написала в социальных сетях о работе в регионе ПВО.

Власти призвали людей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и позаботиться о безопасности.

В этот же вечер взрывы слышали также жители Запорожья, Одесской области, Днепра и других населенных пунктов.

На момент публикации новости угроза актуальна, тревога продолжается в большинстве областей Украины.

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