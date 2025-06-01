ПВО работает в Киевской области, в небе фиксируют ударные БПЛА
- 1 июня ночью российская армия запустила дроны-камикадзе, в Киевской области работает ПВО.
- Власти призвали людей оставаться в укрытиях, угроза остается актуальной в большинстве областей.
Киевщина под ударом вражеских БПЛА. Ночью 1 июня российская армия запустила очередную порцию дронов-камикадзе.
КОВА написала о работе ПВО в регионе. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
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Взрывы в Киевской области ночью 1 июня: что известно
Воздушную тревогу в Киевской области объявили 31 мая в 23:42 из-за угрозы от ударных дронов врага.
В 00:47 ночью 1 июня Киевская областная военная администрация написала в социальных сетях о работе в регионе ПВО.
Власти призвали людей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и позаботиться о безопасности.
В этот же вечер взрывы слышали также жители Запорожья, Одесской области, Днепра и других населенных пунктов.
На момент публикации новости угроза актуальна, тревога продолжается в большинстве областей Украины.
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