Британские системы ПВО RAVEN передают Украине: какие характеристики комплекса
- Великобритания передала Украине современные системы противовоздушной обороны RAVEN, которые эффективны против дронов, крылатых ракет, самолетов и вертолетов.
- Система RAVEN была разработана на основе грузовой базы Supercat HMT-600 и может управляться как внутри машины, так и удаленно.
В конце 2022 года Великобритания передала Украине современные системы противовоздушной обороны RAVEN. Чтобы разработать концепт системы и передать ее для защиты украинского неба, понадобилось три месяца.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео Министерства обороны Великобритании.
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Что такое система ПВО RAVEN
British Forces Broadcasting Service рассказывает, что комплекс RAVEN ("крук" на украинском языке) разработали по идее Центра авиационных и космических войск Королевских Воздушных сил. Для его создания использовали доступную грузовую базу Supercat HMT-600. На нее добавили возможность устанавливать две авиационные ракеты малой дальности ASRAAM.
В 2022 году мы передали Украине 8 таких систем RAVEN и направим еще пять таких систем,
– отметил британский полковник Олли Тодд.
В ведомстве рассказывают, что ПВО можно управлять как внутри машины, так и удаленно. Система RAVEN эффективна в обороне неба от дронов и крылатых ракет. Также успешным может быть ее применение для сбивания самолетов или вертолетов.
В Украину от Великобритании поступило более 400 ракет ASRAAM, они сбивали более 70% вражеских воздушных целей.
Одна ракета ASRAAM имеет общий вес 88 килограммов. Она может достигать высоты до 15 километров, если запускать ее с земли, и более 25 километров, если запуск был с самолета.
Специалисты ВС сотрудничали с компанией MBDA UK для создания ракет ПВО. Также в разработке приняли активное участие работники Supercat, которые изготавливают модульные автомобили.
В Великобритании рассказали о системе RAVEN: видео
Великобритания обучала наших военных
40 военных, которые занимаются противовоздушной обороной, прошли обучение и ознакомились с этой системой. Эти украинцы стали инструкторами и показали другим воинам, как работать с RAVEN.
К слову, британские системы ПВО стали необходимыми для Украины на фоне усиления российских атак, а также из-за меньших поставок американских систем Patriot.
Напомним, Главное управление разведки показало документальный фильм об украинских морских дронах Magura. Бойцы также раскрыли детали операций с этими БпЛА, показали их конструкцию и вооружение.