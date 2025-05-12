Британские системы ПВО RAVEN передают Украине: какие характеристики комплекса

В конце 2022 года Великобритания передала Украине современные системы противовоздушной обороны RAVEN. Чтобы разработать концепт системы и передать ее для защиты украинского неба, понадобилось три месяца.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео Министерства обороны Великобритании.

Смотрите также Украина разрабатывает собственную систему ПВО стратегического уровня: что известно о будущем оружии

Что такое система ПВО RAVEN

British Forces Broadcasting Service рассказывает, что комплекс RAVEN ("крук" на украинском языке) разработали по идее Центра авиационных и космических войск Королевских Воздушных сил. Для его создания использовали доступную грузовую базу Supercat HMT-600. На нее добавили возможность устанавливать две авиационные ракеты малой дальности ASRAAM.

В 2022 году мы передали Украине 8 таких систем RAVEN и направим еще пять таких систем,

– отметил британский полковник Олли Тодд.

В ведомстве рассказывают, что ПВО можно управлять как внутри машины, так и удаленно. Система RAVEN эффективна в обороне неба от дронов и крылатых ракет. Также успешным может быть ее применение для сбивания самолетов или вертолетов.

В Украину от Великобритании поступило более 400 ракет ASRAAM, они сбивали более 70% вражеских воздушных целей.

Одна ракета ASRAAM имеет общий вес 88 килограммов. Она может достигать высоты до 15 километров, если запускать ее с земли, и более 25 километров, если запуск был с самолета.

Специалисты ВС сотрудничали с компанией MBDA UK для создания ракет ПВО. Также в разработке приняли активное участие работники Supercat, которые изготавливают модульные автомобили.

В Великобритании рассказали о системе RAVEN: видео

Великобритания обучала наших военных

40 военных, которые занимаются противовоздушной обороной, прошли обучение и ознакомились с этой системой. Эти украинцы стали инструкторами и показали другим воинам, как работать с RAVEN.

К слову, британские системы ПВО стали необходимыми для Украины на фоне усиления российских атак, а также из-за меньших поставок американских систем Patriot.

Напомним, Главное управление разведки показало документальный фильм об украинских морских дронах Magura. Бойцы также раскрыли детали операций с этими БпЛА, показали их конструкцию и вооружение.