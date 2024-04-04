Все ушло на Крым: в Рязани почти не осталось ПВО
Источник:"Атеш"
В российской Рязани практически не осталось ПВО. Об этом сообщили агенты "Атеш".
Ранее, агент “Атеш” попал в "Научно-производственный комплекс Пуск". Ему удалось раздобыть ряд важных документов.
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Рязань осталась с небольшим количеством ПВО
Агенты "Атеш" из состава вс России сообщают, что сталкиваются с нехваткой систем ПВО в Рязанской области. Военное командование ищет возможности по обеспечению защиты воинских частей,
– говорится в сообщении.
Партизанское движение отметило, что военное руководство области понимает, что без средств ПВО они беззащитны.
В "Атэш" сообщили, что большинство систем были переброшены на линию фронта и в Крым. "Это демонстрирует, что кремлевскому руководству важнее продолжать кровавую войну чем защищать свои регионы", – добавили в "Атеш".
ПВО Рязанской области перевозят в Крым / Фото "Атеш"
Рязань осталась с небольшим количеством ПВО / Фото "Атеш"
В Рязанской области недостаточно систем ПВО / Фото "Атеш
"Атеш" раздобыл документы с грифом "секретно": основное
- Партизан "Атеш" попал в "Научно-производственный комплекс Пуск" и сумел раздобыть ряд важных документов.
- Материалы касаются комплектующих российских кораблей. В частности, они содержат технические характеристики обновленного корабельного прицельного прибора "УВ-450-01".
- Этот прибор служит для наблюдения и целеуказания. Он способствует морским операциям, улучшая ситуационную осведомленность и возможности обнаружения целей.
- Агенты сообщили, что добытую документацию передали Силам обороны.