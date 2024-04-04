В российской Рязани практически не осталось ПВО. Об этом сообщили агенты "Атеш".

Ранее, агент “Атеш” попал в "Научно-производственный комплекс Пуск". Ему удалось раздобыть ряд важных документов.

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Рязань осталась с небольшим количеством ПВО

Агенты "Атеш" из состава вс России сообщают, что сталкиваются с нехваткой систем ПВО в Рязанской области. Военное командование ищет возможности по обеспечению защиты воинских частей,

– говорится в сообщении.

Партизанское движение отметило, что военное руководство области понимает, что без средств ПВО они беззащитны.

В "Атэш" сообщили, что большинство систем были переброшены на линию фронта и в Крым. "Это демонстрирует, что кремлевскому руководству важнее продолжать кровавую войну чем защищать свои регионы", – добавили в "Атеш".



ПВО Рязанской области перевозят в Крым / Фото "Атеш"



Рязань осталась с небольшим количеством ПВО / Фото "Атеш"



В Рязанской области недостаточно систем ПВО / Фото "Атеш

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