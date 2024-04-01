Так, агент “Атеш” попал в “Научно-производственный комплекс Пуск” и сумел раздобыть ряд важных документов.
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"Внутренности" вражеских кораблей
Материалы касаются комплектующих российских кораблей. В частности, они содержат технические характеристики обновленного корабельного прицельного прибора "УВ-450-01".
Этот прибор служит для наблюдения и целеуказания. Он способствует морским операциям, улучшая ситуационную осведомленность и возможности обнаружения целей.
Отметим, что закрытое акционерное общество "НПК Пуск" – это российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве продукции для наблюдения и кораблеводства, а также обнаружения надводных и береговых объектов. Она осуществляет научные исследования и разработки в этой области.
Партизаны сообщили, что добытую документацию передали Силам обороны.
Тайные документы по флоту оккупантов / Фото "Атеш"
Напомним, что защитники активно работают над уменьшением численности российского флота. Так, по словам спикера ВМС Плетенчука, за более чем 2 года войны Украина уничтожила или вывела из строя треть кораблей Черноморского флота страны – агрессорки. В то же время из около десятка российских военных кораблей-ракетоносцев потоплены только два.
Другие достижения "АТЕШ"
- Недавно партизаны получили в распоряжение письмо директора департамента оборонно-промышленного комплекса России Андрея Перегудова, который требует от Дубненского машиностроительного завода увеличить объемы производства ракет типа Х-32. В 2024 году оккупанты хотят изготовить 224 ракеты на этом заводе, однако не успевают.
- В феврале агент "Атеш" совершил диверсию на российской железной дороге в районе поселка Первомайск Тамбовской области. Именно по ней оккупанты перевозили ракеты, которыми атакуют Украину.
- Участники движения сопротивления обнаружили координаты системы ПВО, а именно "Панцирь С-1" на Чкаловском аэродроме, расположенном в городе Щелково Московской области.
- В Севастополе партизаны установили местонахождение складов с ракетами.