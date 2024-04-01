Так, агент “Атеш” попал в “Научно-производственный комплекс Пуск” и сумел раздобыть ряд важных документов.

Смотрите также Буданов предостерег от ударов "Калибрами": в Воздушных силах объяснили, какую угрозу несет эта ракета

"Внутренности" вражеских кораблей

Материалы касаются комплектующих российских кораблей. В частности, они содержат технические характеристики обновленного корабельного прицельного прибора "УВ-450-01".

Этот прибор служит для наблюдения и целеуказания. Он способствует морским операциям, улучшая ситуационную осведомленность и возможности обнаружения целей.

Отметим, что закрытое акционерное общество "НПК Пуск" – это российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве продукции для наблюдения и кораблеводства, а также обнаружения надводных и береговых объектов. Она осуществляет научные исследования и разработки в этой области.

Партизаны сообщили, что добытую документацию передали Силам обороны.

Тайные документы по флоту оккупантов / Фото "Атеш"

Напомним, что защитники активно работают над уменьшением численности российского флота. Так, по словам спикера ВМС Плетенчука, за более чем 2 года войны Украина уничтожила или вывела из строя треть кораблей Черноморского флота страны – агрессорки. В то же время из около десятка российских военных кораблей-ракетоносцев потоплены только два.

Другие достижения "АТЕШ"