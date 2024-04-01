Так, агент "Атеш" потрапив в "Науково-виробничий комплекс Пуск" і зумів роздобути низку важливих документів.

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"Нутрощі" ворожих кораблів

Матеріали стосуються комплектуючих російських кораблів. Зокрема, вони містять технічні характеристики оновленого корабельного прицільного приладу "УВ-450-01".

Цей прилад служить для спостереження та ціленаведення. Він сприяє морським операціям, покращуючи ситуаційну поінформованість та можливості виявлення цілей.

Зазначимо, що закрите акціонерне товариство "НПК Пуск" – це російська компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві продукції для спостереження та кораблеводства, а також виявлення надводних і берегових об'єктів. Вона здійснює наукові дослідження та розробки в цій галузі.

Партизани повідомили, що здобуту документацію передали Силам оборони.

Таємні документи щодо флоту окупантів / Фото "Атеш"

Нагадаємо, що захисники активно працюють над зменшенням чисельності російського флоту. Так, за словами речника ВМС Плетенчука, за понад 2 роки війни Україна знищила або вивела з ладу третину кораблів Чорноморського флоту країни – агресорки. Водночас з близько десятка російських військових кораблів-ракетоносців потоплено лише два.

Інші здобутки "АТЕШ"