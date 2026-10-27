"Открываем ПВО России как консервную банку": как Украина срывает производство ракет и разрушает планы Кремля

Украина нашла способ ослаблять российский ВПК еще до того, как вражеские ракеты поступят на поле боя. Удары по заводам, производящим критически важные компоненты для российского оружия, могут сорвать производственные цепочки врага, а нестандартные операции на фронте – разрушить планы российского командования.

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В эксклюзивном интервью для 24 Канала пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объяснил, как украинские дроны добираются до ключевых предприятий российского ВПК, почему российская ПВО не справляется с защитой промышленных объектов и как операции Сил обороны на фронте срывают наступательные планы оккупантов.

Удар по "мозгам" российских ракет

Российская оборонная промышленность имеет существенную географическую уязвимость. Большинство предприятий, обеспечивающих армию России, были построены во времена Советского Союза и сосредоточены в европейской части страны. Это создает широкое поле для украинских ударных дронов.

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Во время последних атак в Воронеже был поражен авиазавод, на котором собирают дальнемагистральные самолеты и детали к ним, а также нефтехимический гигант "Воронежсинтезкаучук". Эти объекты имеют критическое значение для поддержания российской военной машины.

Особого внимания заслуживает атака на завод "Энергия" в городе Елец Липецкой области. Это предприятие является уникальным, ведь оно – единственный производитель батарей для модулей планирования и коррекции УАБ, а также для оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" и крылатых ракет морского базирования.

Уничтожение или повреждение таких точечных целей напрямую влияет на способность России производить высокоточное оружие.

Братчук подчеркивает, что украинские аналитики и штабисты с ювелирной точностью прокладывают маршруты для дронов, выбирая цели, которые являются "узкими местами" в производственной цепочке России. Без микроэлектроники и специальных батарей производство баллистического оружия останавливается, что автоматически увеличивает паузы между обстрелами украинских городов.

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Беседа с Сергеем Братчуком: смотреть видео

Провал российской ПВО и новые реалии войны

Эти удары имеют не только военное, но и геополитическое значение. В условиях, когда западные партнеры задерживают поставки боеприпасов для систем противовоздушной обороны, в частности Patriot, Украина демонстрирует способность самостоятельно решать проблему российского террора.

Вместо того чтобы сбивать ракеты над собственными городами, Силы обороны уничтожают их еще на этапе производства. Это четкий сигнал союзникам: если нет средств для защиты неба, Украина найдет оперативные и стратегические инструменты для нарушения баланса баллистического производства в России.

Реакция российских властей и местного населения на атаки ярко иллюстрирует деградацию системы ПВО России. Средства радиоэлектронной борьбы и зенитные комплексы оккупантов часто работают неэффективно, нанося ущерб собственной жилой застройке.

Украинские военные нашли "ключ" к российской противовоздушной обороне, открывая ее, по выражению Братчука, "как консервную банку". В то же время Кремль продолжает концентрировать лучшие системы защиты вокруг резиденций Путина на Валдае, оставляя промышленные провинции беззащитными.

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От подземной войны до срыва планов на Донбассе

Технологическое превосходство и креативность Сил обороны проявляются не только в воздухе, но и на земле. Операции типа "Вивальди" и "Велес", в ходе которых украинские военные используют подземные коммуникации для неожиданных ударов по врагу, срывают планы российского командования.

Благодаря таким нестандартным действиям, в частности на Гуляйпольском направлении и операциям подразделений Третьей отдельной штурмовой бригады, удалось сорвать планы россиян по быстрому захвату Краматорска и Славянска.

Россия фактически провалила стратегическую наступательную операцию, которая продолжается с октября прошлого года. Несмотря на рекордные потери и попытки накопить технику, враг не достиг поставленных целей.

На Запорожском направлении, в частности возле Орехова и Малой Токмачки, российские войска не могут пробить даже первую линию обороны. Это вынуждает их смещать акценты и тратить авиабомбы на второстепенные цели.

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Бои на Запорожском направлении: смотреть на карте

Украинские силы, используя маневренную оборону и логистические удары, успешно истощают наступательный потенциал оккупантов. Комплексный подход – от уничтожения заводов в глубоком тылу до инновационных тактик на передовой – остается главным козырем Украины в изнурительной войне.