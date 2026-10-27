"Відкриваємо ППО Росії як консервну банку": як Україна зриває виробництво ракет і ламає плани Кремля

Україна знайшла спосіб послаблювати російський ВПК ще до того, як ворожі ракети потраплять на поле бою. Удари по заводах, які виробляють критично важливі компоненти для російської зброї, можуть зірвати виробничі ланцюги ворога, а нестандартні операції на фронті – зруйнувати плани російського командування.

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В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив, як українські дрони дістаються ключових підприємств російського ВПК, чому російська ППО не справляється із захистом промислових об'єктів і як операції Сил оборони на фронті зривають наступальні плани окупантів.

Удар по "мізках" російських ракет

Російська оборонна промисловість має суттєву географічну вразливість. Більшість підприємств, які забезпечують армію Росії, були побудовані за часів Радянського Союзу і сконцентровані в європейській частині країни. Це створює широке поле для українських ударних дронів.

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Під час останніх атак у Воронежі було уражено авіазавод, що збирає далекомагістральні літаки та деталі до них, а також нафтохімічний гігант "Воронежсинтезкаучук". Ці об'єкти мають критичне значення для підтримання російської військової машини.

Особливої уваги заслуговує атака на завод "Енергія" у місті Єлець Липецької області. Це підприємство є унікальним, адже воно – єдиний виробник батарей для модулів планування і корекції авіабомб (КАБів), а також для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М" та крилатих ракет морського базування.

Знищення або пошкодження таких точкових цілей безпосередньо впливає на здатність Росії виготовляти високоточну зброю.

Братчук наголошує, що українські аналітики та штабісти ювелірно прокладають маршрути для дронів, обираючи цілі, які є "вузькими місцями" у виробничому ланцюгу Росії. Без мікроелектроніки та специфічних батарей виробництво балістики зупиняється, що автоматично збільшує паузи між обстрілами українських міст.

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Розмова з Сергієм Братчуком: дивитись відео

Провал російської ППО та нові реалії війни

Ці удари мають не лише військове, а й геополітичне значення. В умовах, коли західні партнери затримують постачання боєприпасів до систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot, Україна демонструє здатність самостійно вирішувати проблему російського терору.

Замість того, щоб збивати ракети над власними містами, Сили оборони знищують їх ще на етапі виробництва. Це чіткий сигнал союзникам: якщо немає засобів для захисту неба, Україна знайде оперативні та стратегічні інструменти для порушення балансу балістичного виробництва в Росії.

Реакція російської влади та місцевого населення на атаки яскраво ілюструє деградацію системи ППО Росії. Засоби радіоелектронної боротьби та зенітні комплекси окупантів часто працюють неефективно, завдаючи шкоди власній житловій забудові.

Українські військові знайшли "ключ" до російської протиповітряної оборони, відкриваючи її, за висловом Братчука, "як консервну банку". Водночас Кремль продовжує концентрувати найкращі системи захисту навколо резиденцій Путіна на Валдаї, залишаючи промислові провінції беззахисними.

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Від підземної війни до зриву планів на Донбасі

Технологічна перевага та креативність Сил оборони проявляються не лише в повітрі, а й на землі. Операції на кшталт "Вівальді" та "Велес", де українські військові використовують підземні комунікації для несподіваних ударів по ворогу, ламають плани російського командування.

Завдяки таким нестандартним діям, зокрема на Гуляйпільському напрямку та операціям підрозділів Третьої окремої штурмової бригади, вдалося зірвати наміри росіян щодо швидкого захоплення Краматорська і Слов'янська.

Росія фактично провалила стратегічну наступальну операцію, яка триває з жовтня минулого року. Незважаючи на рекордні втрати та спроби накопичити техніку, ворог не досяг поставлених цілей.

На Запорізькому напрямку, зокрема біля Оріхова та Малої Токмачки, російські війська не можуть пробити навіть першу лінію оборони. Це змушує їх зміщувати акценти та витрачати авіабомби на другорядні цілі.

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Бої на Запорізькому напрямку: дивитись на карті

Українські сили, використовуючи маневрену оборону та логістичні удари, успішно перемелюють наступальний потенціал окупантів. Комплексний підхід – від знищення заводів у глибокому тилу до інноваційних тактик на передовій – залишається головним козирем України у виснажливій війні.