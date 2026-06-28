Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетман в эфире 24 Канала объяснил, почему российская ПВО могла сработать настолько плохо. По его словам, Россия не способна обеспечить защиту всей своей территории, а часть систем, вероятно, перебросила к линии фронта, Керченскому мосту и Москве.

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Почему российская ПВО могла пропустить "Фламинго"?

Гетман подчеркнул, что точного ответа на вопрос, почему российская ПВО не смогла эффективно отработать по ракетам, пока нет. В то же время атака показала слабое место россиян: они не способны одинаково прикрыть все важные объекты на своей территории.

Скорее всего, они перебросили большое количество средств противовоздушной обороны на линию боевого столкновения, к Керченскому мосту и, очевидно, к Москве,

– предположил майор в отставке.

По его словам, после такого перераспределения часть российских объектов может оставаться значительно более уязвимой. У России слишком большая территория, поэтому системы ПВО расставляют не сплошным слоем, а вокруг тех мест, которые считают приоритетными.

Защита осуществляется точечно – в тех городах, которые необходимо защитить. А где-то поля, где растёт кукуруза, защищать не стоит,

– пояснил Гетман.

Еще одним фактором могла быть тактика применения самих ракет. Украинские "Фламинго" могли подлетать на небольшой высоте и двигаться одна за другой, что затрудняло работу российских расчетов.

Скорее всего, заметили слишком поздно. Скорее всего, "Фламинго" подлетали на небольшой высоте. Скорее всего, была использована тактика такой вереницы: одна следовала за другой, и они просто не успели разобраться,

– сказал ветеран российско-украинской войны.

Российские военные, находящиеся дальше от линии боевого столкновения, могут иметь меньше практического опыта. Поэтому они могли не сразу понять, что именно видят на экранах радиолокационных станций, особенно если ракета заходила с неожиданного направления.

Там не написано, титры не идут, что это летит. Есть точка на экране, нужно выяснить скорость, дальность,

– отметил Гетман.

Он добавил, что даже если Украина точно понимает, где именно российская ПВО допустила ошибку, раскрывать это публично не стоит. Иначе враг сможет быстрее исправить свои слабые места.

Если мы сможем четко выяснить, где они ошиблись, то зачем об этом рассказывать, чтобы они исправляли ошибки? Нет, не стоит,

– подчеркнул ветеран российско-украинской войны.

Гетман объяснил, почему ПВО России могла не справиться с "Фламинго": смотрите видео