Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман в ефірі 24 Каналу пояснив, чому російська ППО могла спрацювати настільки погано. За його словами, Росія не здатна перекрити всю свою територію, а частину систем, імовірно, стягнула до лінії фронту, Керченського мосту та Москви.

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Чому російська ППО могла пропустити "Фламінго"?

Гетьман наголосив, що точної відповіді, чому російська ППО не змогла ефективно відпрацювати по ракетах, наразі немає. Водночас атака показала слабке місце росіян: вони не здатні однаково прикрити всі важливі об'єкти на своїй території.

Швидше за все, вони притягнули велику кількість засобів протиповітряної оборони на лінію бойового зіткнення, до Керченського мосту і, очевидно, до Москви,

– припустив майор у відставці.

За його словами, після такого перерозподілу частина російських об'єктів може залишатися значно вразливішою. Росія має надто велику територію, тож системи ППО розставляють не суцільно, а навколо тих місць, які вважають пріоритетними.

Перекривається точково – по містах, які має бути захищено. Десь поля, де кукурудза росте, захищати не варто,

– пояснив Гетьман.

Ще одним фактором могла бути тактика застосування самих ракет. Українські "Фламінго" могли підлітати на невеликій висоті та рухатися одна за одною, що ускладнювало роботу російських розрахунків.

Швидше за все, побачили запізно. Швидше за все, "Фламінго" підлітала на невеликій висоті. Швидше за все, була використана тактика такої вервечки: одна йшла за іншою, і вони просто не встигли розібратися,

– сказав ветеран російсько-української війни.

Російські військові, які перебувають далі від лінії бойового зіткнення, можуть мати менше практичного досвіду. Тому вони могли не одразу зрозуміти, що саме бачать на екранах радіолокаційних станцій, особливо якщо ракета заходила з неочікуваного напрямку.

Там не пишеться, титри не йдуть, що це летить. Є точка на екрані, треба з'ясувати швидкість, дальність,

– зазначив Гетьман.

Він додав, що навіть якщо Україна точно розуміє, де саме російська ППО припустилася помилки, розкривати це публічно не варто. Інакше ворог зможе швидше виправити свої слабкі місця.

Якщо ми чітко зможемо дослідити, де вони помилилися, то навіщо про це розказувати, щоб вони виправляли помилки? Ні, не варто,

– наголосив ветеран російсько-української війни.

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