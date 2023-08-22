Криворука ПВО: оккупанты в Красногорске сбили дрон прямо-таки на дом

Россию продолжают атаковать дроны. Захватчики пытаются их забивать с помощью систем ПВО, однако удается не очень. В частности, беда постигла оккупантов в городе Красногорске, что в Московской области.

Во вторник утром, 22 августа, кремлевские СМИ сообщили, что российская ПВО ночью якобы сбила атакующий Подмосковье беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает 24 Канал.

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В то же время местные просят забрать установки как можно дальше от жилых домов, поскольку в результате их "успешной работы" были повреждены квартиры людей и немало автомобилей.

Из-за российской ПВО пострадал жилой дом

Как пишут вражеские информационные помойки, речь идет о многоэтажке, расположенной на Красногорском бульваре в одноименном населенном пункте в микрорайоне Павшинская Пойма. До Москвы это около 20 километров, если двигаться по дорогам.

Расстояние от Красногорского бульвара до Москвы: смотрите на карте от Google maps

Из распространяемой сетью информации понятно, что этот беспилотник сбили над жилым домом около 02:40, 22 августа. Момент взрыва попал на видео.

Россияне в Красногорске сбили дрон над жилым домом: смотрите видео

Местные власти уверяют, что пострадавших или жертв в результате этого нет. Однако взрывной волной было выбито немало окон и повреждены автомобили, припаркованные у многоэтажки.

Последствия работы российского ПВО / Фото вражеских телеграм-каналов

Очевидно, что такое положение дел не может нравиться россиянам. Они думали, что война будет только на территории Украины, однако она добралась уже до столичного региона их государства.

Теперь жителям Красногорска приходится просить забрать установки противовоздушной обороны как можно дальше от жилых домов, поскольку от их работы больше вреда, чем пользы.



Россиянка жалуется из-за системы под ее домом / Скриншот из сети

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Вспомним, что все чаще взрывы слышат в районах военных авиабаз в России. В период с 19 по 21 августа в результате атак на аэродромы "Сольцы" и "Шайковка" было поражено 5 летательных аппаратов. Среди них есть бомбардировщики, с помощью которых враг атаковал наши города.