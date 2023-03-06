Главное – бункеры Путина: где больше всего оккупанты сосредоточили систем ПВО

"Хлопки" в России, более того, в приграничных с Украиной областях уже не удивляют своей необычностью. В частности, в Белгородской области 6 марта заявили о сбитии якобы трех украинских ракет.

Следовательно возникает вопрос, где именно россияне держат свои "славные" системы противовоздушной обороны. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время прямого эфира рассказал об этом подробнее, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Тревожный сигнал для россиян: как Москва признала слабость своей ПВО

Аэродромы под защитой

Он подчеркнул, что в России, конечно, есть на вооружении ПВО. В частности, любой аэродром или "военный организм имеет по крайней мере банальную противовоздушную оборону, такую как зенитки и, возможно, комплексы ПВО сухопутных войск".

Таким образом, имеют ли они охрану аэродромов, ну очевидно, что имеют. Потому что аэродромы – это то, что нужно охранять,

– сказал Юрий Игнат.

Что охраняют оккупанты больше всего

Однако спикер также подчеркнул, что без сомнения страна-оккупантка больше всего охраняет собственную столицу, а также бункеры российского тирана.

Не сомневаюсь, что больше всего охраняется их столица, больше всего охраняется бункер Путина, и не один, пожалуй,

– подчеркнул Игнат.

Также, по словам спикера командования Воздушных сил ВСУ, многие системы ЗРК оккупанты сосредоточили вдоль линии боевого столкновения на юго-восточном направлении. Российские системы есть и в Беларуси, и вдоль чобственной границы, а также во временно оккупированном Крыму.

Но все же линия боевого столкновения юго-восточного направления – там наибольшее насыщение этих систем,

– сказал Игнат.

Более всего на этом направлении наблюдаются системы БУК-М1, М2, М3, Тор, Панцирь, С-300, С-350 и С-400.

Взрывы в России 6 марта: коротко