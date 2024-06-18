Италия объявила, что передаст Украине ПВО SAMP/T: остальная помощь засекречена

Италия готовит для Украины 9-й пакет военной помощи. Известно, что в пакет войдут ПВО SAMP/T.

Об этом сообщил Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Однако он отметил, что содержание пакета помощи держат в секрете.

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Что известно о 9-м пакете помощи от Италии

У министра во время слушаний перед членами комитетов по иностранным делам Палаты депутатов и Сената Италии поинтересовались, будет ли новый пакет военной помощи Украине включать дальнобойные ракеты.

Он (пакет – 24 Канал) будет представлен комитету парламентского контроля безопасности Италии, существует секретность,

– ответил глава МИД.

В то же время он согласился с министром обороны Италии Гвидо Крозетто, что если снять секретность с военной помощи Украине, которую ввело предыдущее правительство, то таких проблемных вопросов больше не будет. Это касается стоимости переданной помощи.

Единственное, что известно, это то, что для защиты неба над Украиной будет отправлено оборонительную батарею SAMP/T,

– сказал он.

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Стоит отметить, что о планах передачи SAMP/T уже сообщалось ранее. Это единственная система европейского производства, которая способна перехватывать баллистические ракеты. Она способна отслеживать десятки целей и перехватывать их одновременно.