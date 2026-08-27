Массированная ночная атака: силы ПВО сбили и уничтожили 233 вражеских цели

В ночь на 27 августа украинское небо вновь подверглось массированному удару вражеских ракет и сотен ударных беспилотников различного типа. Защитники сбили большинство воздушных целей, но, к сожалению, были и попадания.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, силы ПВО уничтожили и подавили 233 воздушные цели оккупантов. Удалось обезвредить противокорабельную ракету "Оникс", 7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 3 боеприпаса "Бандероль" и 222 вражеских беспилотника. Основной удар противника был нанесен по Одесской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской областям и Запорожью.