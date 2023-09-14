Появились спутниковые снимки ЗРК "Триумф" в Евпатории, которую с утра уничтожила Украина

Утром 14 сентября Украина уничтожила российскую установку ЗРК "Триумф" возле Евпатории. Теперь в сети показали спутниковые снимки, где она была размещена.

Журналисты-расследователи показали спутниковые снимки ПВО "Триумф" в Евпатории, установку которой, вероятно, уничтожили ракетами Нептун.

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Что видно на спутниковых фото

Фото сделаны две недели назад и сегодня. На них отчетливо видно комплекс: его "глаза" в виде радаров и антенн и ракетный контейнер.



Комплекс ПВО "Триумф" возле Евпатории / фото @Osinttechnical

Правозащитная организация Truth Hounds также показала спутниковое фото от Planet Labs, на котором видна по крайней мере одна поврежденная или уничтоженная установка.



Уничтожена установка С-400 возле Евпатории / Planet Labs

Отметим, что в Страткоме ВСУ сообщили, что нанесли удар по месту расположения вражеских ракетных комплексов "земля-воздух" возле Евпатории.

Источники 24 Канала в разведке СБУ уточнили, что военная контрразведка СБУ и ВМС Украины уничтожило российский комплекс ПВО "Триумф".

Что известно об операции

Согласно данным наших источников, сначала беспилотники СБУ поразили радары и антенны комплекса. После того как радиолокационные станции вышли из строя, подразделения ВМС нанесли удар по пусковым комплексам С-300/400 "Триумф" двумя крылатыми ракетами "Нептун".