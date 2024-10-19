Генерал-лейтенант в отставке сказал, насколько украинская ПВО готова к зиме

В Украины уже есть больше зенитных ракетных комплексов, которые способны сбивать баллистические ракеты. Но понятно, что их все равно не будет достаточно, чтобы полностью защитить наше государство.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. По некоторым данным, Украина в 2024 году пыталась получить хотя бы 7 систем, которые могут бороться против баллистики. Кажется, что их будет всего 5. Но эта информация базируется на данных из открытых источников.

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Сколько систем получила Украина

Как отметил Романенко, недавно Соединенные Штаты передали уже третью систему Patriot для Украины. Также Нидерланды передали собственную часть элементов к батарее этого ЗРК. Есть надежда, что наше государство нашло, как сформировать из этой помощи полноценную батарею.

Кроме того, была информация, что Италия передаст Украине вторую систему SAMP-T. Она также может сбивать баллистические ракеты.

Конечно, Украине будет сложно перекрыть всю территорию с помощью систем ПВО. Но важно, что наше государство может использовать истребители F-16 для сбивания вражеских ракет. Нужно готовиться к массированным ударам со стороны оккупантов.

Враг готовится к массированным ударам. У нас идет активная подготовка. Речь идет и о средствах ПВО, и о средствах РЭБ, и об инженерной защите объектов,

– сказал Романенко.