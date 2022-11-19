Россия пытается истощить запасы украинской ПВО, – Пентагон
Источник:Sky News
В Пентагоне предупредили об очередной опасности со стороны России. Страна-агрессор пытается истощить все запасы ПВО Украины.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Пентагона по вопросам политики Колин Кал. Зачем это России, читайте далее.
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Россия хочет доминировать в небе, поэтому истощает украинские ПВО
Колин Кал объяснил, что массированные ракетные удары России по Украине направлены на то, чтобы перегрузить украинскую противовоздушную оборонную систему. Благодаря этому страна-агрессор сможет беспрепятственно терроризировать украинцев.
Россия стремится доминировать в небе, заставляя Украину использовать крайне необходимые ей запасы,
– сказал он.
Чиновник подчеркнул, что США и дальше будут поддерживать Украину в этот нелегкий период. Америка продолжит поставлять украинцам необходимое вооружение, которое поможет сохранить дееспособную противовоздушную оборону.
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В ОП объяснили, для чего Россия устраивает массированные атаки
- Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что россияне устраивают мощные массированные ракетные атаки на Украину, потому что стремятся спровоцировать несколько волн миграции . Целью оккупантов является деморализовать украинцев и распространить среди них панические настроения.
- По его словам, захватчики надеются, что украинцы из-за этого будут давить на власть и европейские правительства. Тогда Украине вроде бы придется согласиться на ультиматумы Кремля.
- Однако Подоляк подчеркнул, что Украина на подобные уступки не пойдет. То есть усилия врага будут напрасными.
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