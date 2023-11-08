Сможет ли Украина создать "воздушный щит" и правда ли Киев защищен больше всех: Игнат объяснил

Противовоздушная оборона Украины при поддержке партнеров с каждым разом становится все лучше. В частности, наше государство может даже создать мощный "воздушный щит" для защиты от российских атак.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что это возможно, если у Украины будет все, что записано в видении Воздушных сил, передает 24 Канал.

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Что нужно Украине для создания "воздушного щита"

Игнат подчеркнул, что украинцы действительно хотят иметь "воздушный щит", который защитит всех от всех угроз с неба. Однако он подчеркнул, что эту идею не смогут украинские реалии.

Это такая страна, как Израиль, может себе такой щит позволить,

– сказал Игнат.

Кроме того, спикер рассказал, что когда идет массированный обстрел разными типами средств, то даже знаменитый израильский щит не справится со всей опасностью. В то же время Игнат подчеркнул, что о мощном "воздушном щите" можно будет говорить, когда наша страна получит все то, что хочет в перспективной модели Воздушных сил.

"Ее приняли еще до войны и там прописано, какой должна быть противовоздушная оборона", - подчеркнул он.

К тому же Игнат заверил, что готовность Воздушных сил к опасностям с неба постоянна. По его словам, у нашего государства все что есть, стоит на кону, и Украина не держит в запасе какие-нибудь зенитные системы.

Как сейчас защищен Киев

Юрий Игнат во время своего брифинга в Media Center Ukraine – Ukrinform подчеркнул, что затрагивать темы для обсуждения, какой город больше защищен в плане противовоздушной обороны, довольно опасно.

У нас вся Украина защищена так или иначе, безусловно, Киев, как центр нашего государства, как сердце страны всегда под прицелом врага. Поэтому, где враг направляет больше атак, там будет больше защиты,

– заметил представитель.

Он подчеркнул, что сейчас враг атакует именно города-миллионники, где работают разные предприятия, которые враг хочет поразить, в том числе и инфраструктуру.

"Россияне не только по военным объектам бьют, но и по объектам инфраструктуры, нашей экономики, топливно-энергетического сектора, портовой инфраструктуре, по зернохранилищам, это все то, что враг хочет поразить, для того чтобы сломать страну изнутри, сломать украинское сопротивление", – рассказал Игнат.

Напоследок он подчеркнул, что Киев, где расположены все государственные институты, Национальный банк Украины, правительственные организации и т.п., очень интересует врага. Однако воздушные силы пытаются обеспечить противовоздушной обороной все регионы нашего государства и делают это тогда, когда поступают новые комплексы.