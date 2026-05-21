Должны выйти на 95%, – Федоров назвал стратегическую цель в воздушной обороне

Минобороны ставит целью достичь стабильного уровня перехвата около 95% воздушных вражеских целей. За последние четыре месяца эффективность сбивания "Шахедов" дронами-перехватчиками выросла вдвое, и это несмотря на увеличение количества вражеских атак на 35%.

Об этом заявил Михаил Федоров на встрече с журналистами, посвященной результатам работы, передает 24 Канал.

Какая стратегическая цель Украины в воздушной обороне?

По словам министра, Украина продолжает развивать систему "малой" ПВО – именно это позволило существенно повысить эффективность перехвата вражеских "Шахедов".

Только за последние четыре месяца поставки дронов-перехватчиков увеличились в 2,6 раз, поэтому процент сбития увеличился вдвое. Тогда как оккупанты ежемесячно увеличивают количество выпущенных на Украину дронов на 35%. Федоров отметил, что такие аппараты являются доступным, быстрым и масштабируемым способом отвечать на массированные атаки России.

Улучшение системы защиты неба – это системная работа. Наша стратегическая цель – выйти на стабильный показатель 95% перехвата воздушных целей. Важную роль в этом процессе сыграло внедрение after action review,

– подчеркнул Федоров.

Важно! Только за последние сутки Россия выпустила на территорию Украины баллистическую ракету Искандер-М и 154 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия". В целом силы противовоздушной обороны, в частности авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, смогли обезвредить 131 вражеский БпЛА. Тогда как баллистическая ракета и 23 ударных БпЛА попали на 20 локациях, а еще на 6 локациях зафиксировано падение обломков.

Что известно о системе After Action Review?

Заметим, что After Action Review – это стандартная практика НАТО, которая заключается в глубоком разборе и анализе боевых действий после их завершения. Для Украины эта процедура стала важным элементом формирования современной системы противовоздушной обороны.

Михаил Федоров отметил, что после каждой масштабной атаки России на Украину Воздушные силы и военные проводят детальный анализ ударов и реакции обороны. Рассматриваются маршруты ракет и дронов, точки перехвата и причины, почему отдельные цели не удалось сбить, чтобы оперативно корректировать работу ПВО, мобильных групп и систем РЭБ.

Это непрерывный процесс адаптации, говорит министр и добавляет, что подход After Action Review напрямую влияет на то, как Украина меняет систему ПВО, говорится и о размещении сил, и о централизации управления до назначения ответственных в регионах, и о формировании устойчивой структуры вместо временных решений.

Заметим, что в Украине система After Action Review для усиления ПВО заработала в конце февраля этого года – всего через месяц работы обновленной команды Минобороны.