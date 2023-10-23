Какие комплексы помогают экономить высокостоящие ракеты: Наев рассказал об укреплении ПВО

Украина продолжит наращивать противовоздушную оборону, в частности, на Юге государства. В Вооруженных Силах рассказали о формировании мобильных огневых групп на этом участке.

Собственно, командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Север" генерал-лейтенант Сергей Наев констатировал, что происходит формирование и подготовка новых мобильных огневых групп ПВО.

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Укрепление ПВО на Севере

По словам Наева, укрепление противовоздушной обороны становится возможным благодаря новым современным образцам вооружения иностранного производства, поступающим от стран-партнеров.

Мобильные огневые группы играют немаловажную роль в защите воздушного пространства Украины. Днем и ночью в режиме "24 на 7" эти экипажи отправляются на задачи по уничтожению воздушных целей врага,

– говорится в сообщении генерал-лейтенанта.

Одним из ключевых средств ПВО являются зенитные пулеметные установки. Как отметил Наев, это "адекватный ответ противнику" на его стратегию по истощению нашей системы противовоздушной обороны.

"Агрессор надеется на то, что на его БПЛА будет израсходован запас высокостоящих зенитных ракет. В то же время зенитная пулеметная установка позволяет решить боевую задачу с использованием относительно недорогого боекомплекта", – подчеркнул командующий ОСГВ "Север".

Мобильные огневые группы ПВО на Севере: смотрите видео

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