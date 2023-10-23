Власне, командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ "Північ", генерал-лейтенант Сергій Наєв констатував, що відбувається формування та підготовка нових мобільних вогневих груп ППО.
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Укріплення ППО на Півночі
За словами Наєва, укріплення протиповітряної оборони стає можливим завдяки новим сучасним зразкам озброєння іноземного виробництва, що надходять від країн-партнерів.
Мобільні вогневі групи відіграють важливу роль у захисті повітряного простору України. Удень і вночі в режимі "24 на 7" ці екіпажі вирушають на завдання зі знищення повітряних цілей ворога,
– йдеться у дописі генерал-лейтенанта.
Одними із ключових засобів ППО є зенітні кулеметні установки. Як зазначив Наєв, це "адекватна відповідь ворогові" на його стратегію з виснаження нашої системи протиповітряної оборони.
Мобільні вогневі групи ППО на Півночі: дивіться відео
Успіхи оборонців неба: останнє
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- Водночас Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав, як зенітно-ракетний комплекс HAWK відпрацьовував по повітряній зброї противника. За його словами, стовідсотковий результат дається нелегко.