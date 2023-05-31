Через год удалось сделать ПВО Украины одной из самых эффективных в мире, – израильский офицер

Во время недавней ночной атаки на Киев украинской ПВО удалось сбить 90% воздушных целей врага. Благодаря помощи стран-партнеров и способностям ВСУ овладевать новыми видами техники украинская ПВО – одна из самых эффективных в мире.

Такое мнение 24 Каналу озвучил капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар. По его словам, до начала полномасштабного вторжения у Украины была ПВО устаревшего образца.

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ВСУ быстро овладевают новыми видами техники

Григорий Тамар отметил, что войска противовоздушной обороны – третий по уровню сложности род войск после военно-воздушных сил и морского флота. Чтобы построить эффективную работу системы ПВО, необходима координация специалистов в различных отраслях и видах техники.

Когда началась эта война, система ПВО у вас была достаточно устаревшая – позднего советского образца. Благодаря помощи ваших союзников и способности ваших военных быстро овладевать новыми видами техники, вам удалось за год сделать одну из наиболее эффективных систем ПВО в мире,

– сказал он.

Капитан армии обороны Израиля в отставке подчеркнул, что даже самая эффективная ПВО не может работать с гарантией, что будет сбивать 100% всех воздушных целей врага. Он убежден, что добиться безопасности в тылу Украина сможет именно наступательными действиями.

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