Через год удалось сделать ПВО Украины одной из самых эффективных в мире, – израильский офицер
Во время недавней ночной атаки на Киев украинской ПВО удалось сбить 90% воздушных целей врага. Благодаря помощи стран-партнеров и способностям ВСУ овладевать новыми видами техники украинская ПВО – одна из самых эффективных в мире.
Такое мнение 24 Каналу озвучил капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар. По его словам, до начала полномасштабного вторжения у Украины была ПВО устаревшего образца.
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ВСУ быстро овладевают новыми видами техники
Григорий Тамар отметил, что войска противовоздушной обороны – третий по уровню сложности род войск после военно-воздушных сил и морского флота. Чтобы построить эффективную работу системы ПВО, необходима координация специалистов в различных отраслях и видах техники.
Когда началась эта война, система ПВО у вас была достаточно устаревшая – позднего советского образца. Благодаря помощи ваших союзников и способности ваших военных быстро овладевать новыми видами техники, вам удалось за год сделать одну из наиболее эффективных систем ПВО в мире,
– сказал он.
Капитан армии обороны Израиля в отставке подчеркнул, что даже самая эффективная ПВО не может работать с гарантией, что будет сбивать 100% всех воздушных целей врага. Он убежден, что добиться безопасности в тылу Украина сможет именно наступательными действиями.
Ночная атака дронами по Киеву: главное
- В ночь на 30 мая воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей. По Киеву Россия выпустила 31 дрон "Шахед", украинская ПВО сбила 29 воздушных целей.
- Правоохранители заявляли о более 50 обращений от пострадавших после атаки. Также зафиксировали повреждения домов, квартир, офисных помещений, гаражей, автомобилей и магазинов.
- Сообщалось, что спасатели эвакуировали 20 человек из дома, один человек погиб, 11 – получили ранения. Известно о повреждении 17 жилых объектов.