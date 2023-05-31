Таку думку 24 Каналу озвучив капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар. За його словами, до початку повномасштабного вторгнення Україна мала ППО застарілого зразка.
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ЗСУ швидко опановують нові види техніки
Григорій Тамар зазначив, що війська протиповітряної оборони – третій за рівнем складності рід військ після військово-повітряних сил та морського флоту. Щоб вибудувати ефективну роботу системи ППО, потрібна координація спеціалістів у різних галузях та видах техніки.
Коли почалась ця війна, система ППО у вас була досить застаріла – пізнього радянського зразка. Завдяки допомозі ваших союзників та здібності ваших військових швидко опановувати нові види техніки, вам вдалось за рік зробити одну з найбільш ефективних систем ППО у світі,
– сказав він.
Капітан армії оборони Ізраїлю у відставці наголосив, що навіть найбільш ефективна ППО не може працювати із гарантією, що збиватиме 100% усіх повітряних цілей ворога. Він переконаний, що досягнути безпеки у тилу Україна зможе саме наступальними діями.
Нічна атака дронами по Києву: головне
- У ніч на 30 травня повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей. По Києву Росія випустила 31 дрон "Шахед", українська ППО збила 29 повітряних цілей.
- Правоохоронці заявляли про понад 50 звернень від постраждалих після атаки. Також зафіксували пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, гаражів, автівок та магазинів.
- Повідомлялося, що рятувальники евакуювали 20 людей з будинку, одна людина загинула, 11 осіб тримали поранення. Відомо про пошкодження 17 житлових об'єктів.