Таку думку 24 Каналу озвучив капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар. За його словами, до початку повномасштабного вторгнення Україна мала ППО застарілого зразка.

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ЗСУ швидко опановують нові види техніки

Григорій Тамар зазначив, що війська протиповітряної оборони – третій за рівнем складності рід військ після військово-повітряних сил та морського флоту. Щоб вибудувати ефективну роботу системи ППО, потрібна координація спеціалістів у різних галузях та видах техніки.

Коли почалась ця війна, система ППО у вас була досить застаріла – пізнього радянського зразка. Завдяки допомозі ваших союзників та здібності ваших військових швидко опановувати нові види техніки, вам вдалось за рік зробити одну з найбільш ефективних систем ППО у світі,

– сказав він.

Капітан армії оборони Ізраїлю у відставці наголосив, що навіть найбільш ефективна ППО не може працювати із гарантією, що збиватиме 100% усіх повітряних цілей ворога. Він переконаний, що досягнути безпеки у тилу Україна зможе саме наступальними діями.

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