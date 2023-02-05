Мы сегодня получаем больше систем ПВО там, где теряли, – Резников

Российские оккупанты тщетно пытаются истощить украинскую ПВО. Наше государство получает больше систем, чем когда теряло.

Об этом во время пресс-конференции рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает 24 Канал.

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Украина получает много систем ПВО

По словам министра обороны, Украина сегодня получает больше систем противовоздушной обороны, чем когда их теряла. Поэтому россияне тщетно предпринимают попытки истощения нашей ПВО.

Россия думала обстрелами критической инфраструктуры погрузить Украину в темноту, мрак, оставить без воды. Россияне думали, что это ослабит дух Украины в ожидании, что таким образом украинские граждане начнут давить на правительство, президента. И все это с единственной целью – сесть за стол переговоров на российских условиях. Мы сегодня получаем больше систем ПВО там, где мы теряли,

– подчеркнул Резников.

Он подытожил, что украинское правительство совершало стратегические ошибки. В частности, когда за российский газ отдали дивизион С-300, стреляющий сейчас по территории нашего государства.

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Украина получит истребители

Министр обороны Украины во время пресс-конференции заявил, что страны Запада предоставят нашему государству самолеты.

"Сегодня в плане получения оружия мы получили все, остались только самолеты. Могу добавить вам оптимизма – самолеты тоже будут, вопросы просто какие", – отметил Резников.

Партнеры нашего государства постоянно слышат о необходимости предоставления истребителей, ведь они также являются частью противовоздушной обороны. По его словам, ВСУ могут получить как F-16, так и другие самолеты.